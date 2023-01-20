هل قصدت هيا الشعيبي فضح إلهام الفضالة في قصة كتابها "لماذا يا صديقتي"؟

لاحقا، خرجت هيا الشعيبي في فيديو بثته عبر حسابها في "سناب شات" لتتحدث عن تفاصيل كتابها، مبينة أنه ينقسم إلى قصتين، وقد أطلقت على إحداها عنوان "لماذا يا صديقتي".

وأشارت إلى أنها "مستعدة للحديث عن قصتها مع (الصديقة المعنية) كاملة سواء عبر فيديو أو يمكن قراءة ذلك في كتابها.

وقرأت الشعيبي، مقتطفات من كتابها: " القصة الثانية، لماذا يا صديقتي، ولو كنتِ صديقتي هذه الحين بديت أقفل ولكن الامتحانات وقفتني لماذا يا صديقتي.. هل الغدر يسير في عروقكِ هل الخيانة هي هويتكِ، فالقصة يا إني أنزلها كتاب يا أني أرويها لكم شو رأيكم شنو تقولون".