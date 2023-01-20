هل قصدت هيا الشعيبي فضح إلهام الفضالة في قصة كتابها "لماذا يا صديقتي"؟
أعلنت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن قرب إصدارها كتابا يتناول "غدر الأصدقاء" ومعنى "الصداقة".
ونشرت الشعيبي منشورا عبر حسابها في "سناب شات"، أكدت فيه أن كتابها سيكون متوفرا قريبا في أغلب المكتبات، وهو ثمرة تعاون بينها وبين مكتبة شهيرة.
وأضافت أنها ستكون متواجدة شخصيا لتوقيع كتابها.
ومن غير المعروف إن كان عنوان الكتاب "احذر عدوك مرة وصديقك ألف مرة"، إلا أن الشعيبي نسخت هذه العبارة على منشورها الترويجي.
لاحقا، خرجت هيا الشعيبي في فيديو بثته عبر حسابها في "سناب شات" لتتحدث عن تفاصيل كتابها، مبينة أنه ينقسم إلى قصتين، وقد أطلقت على إحداها عنوان "لماذا يا صديقتي".
وأشارت إلى أنها "مستعدة للحديث عن قصتها مع (الصديقة المعنية) كاملة سواء عبر فيديو أو يمكن قراءة ذلك في كتابها.
وقرأت الشعيبي، مقتطفات من كتابها: " القصة الثانية، لماذا يا صديقتي، ولو كنتِ صديقتي هذه الحين بديت أقفل ولكن الامتحانات وقفتني لماذا يا صديقتي.. هل الغدر يسير في عروقكِ هل الخيانة هي هويتكِ، فالقصة يا إني أنزلها كتاب يا أني أرويها لكم شو رأيكم شنو تقولون".
انتقادات حادة
عاود حديث هيا الشعيبي عن مضمون كتابها عن الصداقة، قصة خلافها وأزمتها مع مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة بعد صداقة جمعتهما لسنوات عديدة.
وشكك متابعون بالهدف من الكتاب، لافتين إلى أن هيا الشعيبي أرادت من خلاله مهاجمة "الفضالة" كعادتها، لكن هذه المرة بطريقة مختلفة.
واستنكروا إصرار الشعيبي على الاستمرار بالتلميح إلى صداقتها القديمة بإلهام الفضالة، وخلافها معها، في الوقت الذي تتجاهل فيه "الفضالة" ما يتعلق بذلك.
وانتقدتها "هدى": " شكلة هيا عايشه بخدلان وكله تنقز وتعاتب وصديقتها عايشه حياتها بالطول والعرض وهي قاعده تحرق بعمرها يبا عيشي حياتج واللي مايبيج لاتبينه وانتهى ليش البلبله والدراما".
وقالت "لمياء": " يعني الحين هذه الحرمة ماعندها سالفة في حياتها غير آلهام الفضالة وبعدين يعني خلاص شوفي حياتك زهقنا منك ارحمينا".
وسخرت أخرى: "هذا لازم يشغلونها بأي شي مفيد لها عشان تنسى الهام وتستوعب ان كرتها انحرق خلاص الجمهور مايحبها".
فيما لم يصدر من الفنانة إلهام الفضالة أي تعليق على إعلان هيا الشعيبي إصدار كتاب عن الصداقة.