أمل حجازي في أول رد على جدل خلعها الحجاب

وكتبت أمل حجازي عبر حسابها الشخصي في منصة "إكس": "إلى كل من يهمه الأمر، أنا لم أخلع أخلاقي ولم أخلع شرفي، ولم أخلع قربي وحبي إلى الله، ولم أخلع إنسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض، ولم أخلع مبادئي التي أفتخر بها والحمدلله، ولم أخلع حشمتي".

وأضافت الفنانة اللبنانية:"هذا هو ديني، وهذا ما طلبه الله منّا كبشر، وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئاً آخر، مع حبي واحترامي، اقتضى التوضيح".

وتعرضت أمل حجازي لانتقادات لاذعة بعد ظهورها بدون حجاب في فيديو داخل أحد محال بيع النظارات في لبنان، حيث قدمت مقطعا من أغنيتها الشهيرة "زمان".

يذكر أن أمل حجازي أعلنت اعتزالها الغناء والفن بشكل نهائي، وارتداءها الحجاب قبل سبع سنوات من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، معلنة اتجاهها للإنشاد الديني.

وكتبت حينها: "أُعلن اعتزالي الغناء وارتداء الحجاب.. شكرًا لكل شخص كان يحب فني والذي يحبني حقًّا هو من يتمنَّى لي السعادة الداخلية التي وصلت إليها، الآن، وليست كأي سعادة مررت بها من قبل.. جعلني الله أنا وأنتم من أهل الجنة، وهداني وهداكم جميعًا لحب الخير وطريق النور".