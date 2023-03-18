بعد جوني ديب.. ويل سميث يزور العلا السعودية

وتأتي زيارة ويل سميث للعلا بعد نحو شهرين من زيارة مواطنه النجم جوني ديب لها، بعد إعلان مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي دعم فيلمه الجديد والمشاركة في إنتاجه.

وكانت عدة صور ومقاطع فيديو قد وثقت بدورها، وصول جوني ديب إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة له، وزيارته للعلا.