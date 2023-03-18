بعد جوني ديب.. ويل سميث يزور العلا السعودية
زار نجم هوليوود ويل سميث محافظة العلا في المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة، وذلك في إطار فعاليات "كأس العلا للهجن".
وأظهرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو النجم الأمريكي، وهو يتحدث إلى آخرين، وكذلك يلتقط الصور معهم، وأثناء تواجده في المدرجات لمتابعة الكأس.
وحرص ويل سميث على زيارة المهرجان في اليوم الرابع والأخير، وذلك لتشجيع فريق صديقه "سويز بيتز"، الذي شارك في "سنام السباقات".
وتأتي زيارة ويل سميث للعلا بعد نحو شهرين من زيارة مواطنه النجم جوني ديب لها، بعد إعلان مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي دعم فيلمه الجديد والمشاركة في إنتاجه.
وكانت عدة صور ومقاطع فيديو قد وثقت بدورها، وصول جوني ديب إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة له، وزيارته للعلا.