أحمد العوضي يغادر المستشفى

غادر الفنان المصري أحمد العوضي المستشفى قبل قليل بعد تحسن حالته، إثر تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وكشف مصدر مقرب من العوضي لـ "إرم نيوز" أن الأطباء طلبوا من الفنان المصري الراحة لعدة أيام وعدم العودة للعمل في هذه الفترة حتى يتعافى تمامًا، مطالبينه بعدم التعرض للإجهاد.

وكان الفنان أحمد العوضي علق أمس الأربعاء على أنباء تعرضه لوعكة صحية ودخوله المستشفى على إثرها، وذلك بعد طلاقه من زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وأكد العوضي، في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الحوارية المصرية، أنه أصيب بنزلة برد شديدة، ترافقت مع إعياء نتيجة الإرهاق الزائد بسبب التصوير المتواصل.

وقال "الحمد لله رب العالمين، الكلام الذي يقال كثير، وهذا طبعًا أعتبره حباً واهتماماً من الناس، والموضوع أنني كنت في الفترة الأخيرة أعمل طوال الوقت، دون راحة، وتعرضت لنزلة برد وأهملت علاجها".

وواصل الفنان المصري حديثه "رأيت أنني سأتمرن وأعمل بشكل عادي، حتى أصابتني رعشة وراجعت الطبيب الذي طالبني بالراحة لمدة 4 أيام في المستشفى، مؤكداً خروجه قريباً".

وعن زيارة طليقته ياسمين عبدالعزيز له قال "أنا وياسمين حالة خاصة جدًّا، وقصة كبيرة، والعالم العربي كان معنا قلبًا وقالبًا، والانفصال تم بطريقة تليق بنا وبحب الناس لنا، ورغم طلاقنا راسلتني عندما علمت بتعبي في التصوير، وهي أول شخص أبلغته بذلك".