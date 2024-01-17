بعد عملية العمود الفقري.. نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية

كشفت الفنانة المصرية نجوى فؤاد تطورات حالتها الصحية، بعد خضوعها لعملية جراحية بالعمود الفقري، مشيرة إلى أنها تخضع لجلسات علاج مكثف.

وأضافت نجوى فؤاد في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" "الحمد لله أنا بخير، ولكن لديَّ مشكلة بالعمود الفقري، وأجريت عملية جراحية به قبل يومين، والآن أخضع لجلسات علاج عبارة عن حقن حرارية، تعمل على تسكين الآلام لكي استطيع التحمل، ومن المقرر خضوعي لعملية جراحية أخرى خلال الفترة القادمة".

وأكدت الفنانة المصرية أنها تحمد الله على ابتلائه، معربة عن سعادتها باهتمام الصحافة ووسائل الإعلام بها رغم غيابها عن الأضواء، على حد قولها.

وتصدر اسم الفنانة الاستعراضية والممثلة نجوى فؤاد عناوين الصحف خلال الفترة الماضية بعد تعرضها لأزمة صحية، وخضوعها لجراحة عاجلة بالعمود الفقري.

وكان آخر عمل شاركت به الفنانة نجوى فؤاد مسلسل "أرض النفاق"، الذي قدم دور البطولة فيه الفنان محمد هنيدي، وعرض بالموسم الرمضاني عام 2018.