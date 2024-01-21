الأمير هاري وميغان ماركل قلقان على صحة الملك تشارلز وكيت ميدلتون

بعد مرض أميرة ويلز والملك تشارلز، خلال الأسبوع الماضي، كشف مصدر من داخل القصر أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تواصلا مع العائلة لإبداء قلقهما وتوجيه رسالة بالشفاء العاجل.

وقال المصدر لصحيفة "تلغراف" البريطانية إن هاري علم بحالة والده الصحية من خلال وسائل الإعلام، على الرغم من أن القصر أكد أن العائلة بذلت جهدًا لإبلاغ أفراد العائلة المالكة بوضع الملك الصحي، بما في ذلك الأمير هاري، الذي استقال من منصبه العام 2020.

ويأتي اتصال هاري وميغان المزعوم بعد أشهر قليلة من ادعاء الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، والمؤلف الخبير الملكي أوميد سكوبي، أن الملك تشارلز وكيت ميدلتون هما "فردا العائلة المالكة العنصريان" اللذان أعربا عن قلقهما بشأن لون بشرة الأمير آرتشي.