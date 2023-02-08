منتجو المسلسلات التركية يوقفون أعمالهم لجمع التبرعات

قرر عدد كبير من شركات الإنتاج الفني في تركيا وقف إنتاج المسلسلات، ووقف عرض بعض الأعمال، وجمع التبرعات لضحايا الزلزال.

ولقي أكثر من 7300 شخص حتفهم إثر الزلزالين اللذين ضربا جنوب تركيا وشمال سوريا، حيث بدأت الموجة بزلزال بقوة 7.9 درجة بينما كان الكثيرون نائمين، تلاه زلزال بقوة 7.7 درجة.

وأصدرت جمعية المنتجين الأتراك "Tesiyap" بيانًا عبر حسابها على "إنستغرام" أوضحت خلاله أنها تجمع المساعدات والأموال من المنتجين في البلاد وستعمل على توزيعها على منكوبي الهزات الأرضية في أقرب وقت ممكن، عبر هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD)ومنظمة AHBAP غير الربحية.

وأضافت الجمعية في بيانها: "غالبية المنتجين الأعضاء شاركوا معنا، باستراحة من إنتاج الأعمال لفترة من الوقت، ودعم الأعمال الخيرية".