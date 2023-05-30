نزار الفارس: نبأ خطوبتي من حورية فرغلي صحيح ولديّ الدليل

وقال في معرض حديثه: "أنا أحبها وأحترمها لما شفت ما حد طلب يتجوزها قلتلها أنا تجوزش (اتجوزك)، بالفيديو قالت موافقة، وكانت فرحانة".

وأشار نزار الفارس إلى أنه عقب اتفاقهما على الخطبة، اتفقا على اللقاء مجددًا، معلقًا على نفيها أنباء خطبتهما: "استغربت لما طلعت قالت الكلام ده مش حقيقي واستغلني، انتي بالفيديو طالعة تقولين موافقة وفرحانة وسعيدة، قمنا رقصنا مع بعض وهذا اللي صار".

وأعلن أن لديه الدليل على الحديث الذي جرى بينهما: "ورح تشوفين الحلقة كيف قلتلها خطوبة وفرحت جدا وقامت رقصت وياي، مستغرب والله، بالصوت والصورة تقول موافقة، أنا احترمها وقدرها..قالت على الهواء موافقة وقمنا رقصنا مع بعض على أغنية ماجد المهندس، ليش لما صرحت على الهوا ما قالت لا؟ بس حتشوفون الحلقة وتعرفون إني صادق".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد أعلنت من خلال حلقة برنامجها، أمس الاثنين، نبأ خطوبة الإعلامي العراقي نزار الفارس من الفنانة المصرية حورية فرغلي.

وإثر ذلك، أجرت سعيد مداخلة هاتفية مع حورية فرغلي، التي نفت ذلك جملة وتفصيلا، معلنة أنها ستقوم برفع قضية بحق الإعلامي العراقي لنشره خبرًا مكذوبًا.

وانفعلت فرغلي أثناء المداخلة، مؤكدة أن فيديو الرقص تم تصويره دون علمها، وأوضحت أنها رقصت مع الفارس من باب المجاملة وبعد نهاية اللقاء الإعلامي، معلقة أن رقصهما معًا كان من قبيل المزاح.