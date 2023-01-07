هل يستخدم الملك تشارلز "الخيار النووي" لردع هاري؟

وقال فيتزويليامز: "لا تنوي العائلة المالكة حاليا الرد على المزاعم الواردة في مذكرات هاري، ومع ذلك قد يكونوا مجبرين على الرد ومن السابق لأوانه معرفة ذلك".

وأضاف: "الفظاعة المطلقة للادعاءات والطبيعة الخبيثة للمذكرات ستضر بالعائلة المالكة بدرجة كبيرة على الرغم من أن الكثيرين قد يتساءلون عن مدى عقلانية هاري، وأعتقد أن الملك تشارلز يأمل في أن تكون استراتيجية الصمت مستدامة".

وحذر فيتزويليامز من أن الملك تشارلز الذي تولى العرش في أيلول/سبتمبر الماضي يمكن فعلا أن يلجأ إلى "الخيار النووي" للتعامل بفعالية مع الوضع المتفجر.

وتابع: "هاري وميغان من أفراد العائلة المالكة الذين أصبحوا مارقين.. لا توجد طريقة يمكن للقصر أن يقضي فيها كل وقته لمواجهة كل تهمة وجهها هاري.. هذا الخيار قد يشمل تجريد هاري من كل ألقابه الملكية وهي مسألة تخص البرلمان وأعتقد أن إعادة نشر الاتهامات بالتنمر في القصر ضد ميجان والتي نفاها القصر بشدة قد يؤدي للخيار النووي".