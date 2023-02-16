ابنة بيل غيتس وزوجها المصري يشتريان فيلا بـ 51 مليون دولار

ويقع البنتهاوس الضخم في شارع "غرينتش" وكان مملوكًا سابقًا لبطل سباق الفورمولا 1 لويس هاميلتون، الذي باعه في سياتل في أواخر عام 2021 مقابل 49.5 مليون دولار.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تسجيل عملية الشراء الأولية بعد فترة وجيزة من زواج جينيفر غيتس من الفارس الأولمبي نايل نصار في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 في مزرعة خيول وستشستر التي تبلغ مساحتها 124 فدانًا، وتبلغ تكلفتها 16 مليون دولار وهي هدية من والديها بعد تخرجها في جامعة ستانفورد.