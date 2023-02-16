ابنة بيل غيتس وزوجها المصري يشتريان فيلا بـ 51 مليون دولار
أشترت جنيفر غيتس ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" وزوجها المصري الأصل نايل نصار منزلا بقيمة 51 مليون دولار في مدينة نيويورك.
وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية الخميس إن الزوجين قررا شراء المنزل "بنتهاوس" الفخم للعيش فيه مع طفلتهما الأولى.
وذكرت أن الزوجين اشتريا المنزل الذي تبلغ مساحته نحو 8900 قدم مربعة مع 3400 قدم مربعة من المساحة الخارجية وحوض سباحة كبير عبر صندوق عقاري في مدينة "سياتل" له علاقة بـ"غيتس" الشهر الماضي.
ويقع البنتهاوس الضخم في شارع "غرينتش" وكان مملوكًا سابقًا لبطل سباق الفورمولا 1 لويس هاميلتون، الذي باعه في سياتل في أواخر عام 2021 مقابل 49.5 مليون دولار.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تسجيل عملية الشراء الأولية بعد فترة وجيزة من زواج جينيفر غيتس من الفارس الأولمبي نايل نصار في تشرين الأول/ أكتوبر 2021 في مزرعة خيول وستشستر التي تبلغ مساحتها 124 فدانًا، وتبلغ تكلفتها 16 مليون دولار وهي هدية من والديها بعد تخرجها في جامعة ستانفورد.
واحتفلت جينيفر ونصار منذ ذلك الحين بميلاد طفلهما الأول بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أنه في عام 2018، اشترى والدا جينيفر أيضًا شقة بقيمة 5 ملايين دولار وأنها معروضة للبيع الآن.
وأوضحت الصحيفة أن من بين السكان المشاهير السابقين والحاليين في الشارع ذاته، جينيفر لورانس، وميج رايان، وجوستين تيمبرليك، وجيسيكا بيل، وريان رينولدز، وبليك ليفلي، وهاري ستايلز، وجيك جيلنهال ، وويكند.
ويُطلق على المبنى اسم "جوهرة التاج" ويحتوي على ست غرف نوم وستة حمامات وسقوف بارتفاع 20 قدمًا وتراسات متعددة ومساحتين لوقوف السيارات.
وتشمل وسائل الراحة مسبحًا داخليًّا بطول 70 قدمًا، وصالة رياضية مع غرف خلع الملابس، وحمامًا تركيًّا وتراسًا على السطح بمساحة 5000 قدم مربعة.