وفاة الفنان المصري سيد العربي بعد صراع مع المرض

وسيد العربي ممثل مصري من مواليد محافظة الإسماعيلية، بدأ مشواره الفني في الخمسينيات من القرن الماضي عندما شارك في فيلم "جنة ونار" عام 1952.

وأدى أدوارًا ثانوية في السينما والتلفزيون، وشارك في أكثر من 130 عملًا متنوعًا.

واشتهر الفنان الراحل بتقديم أدوار الشر في السينما المصرية، إذ أدى أدوار الفتوة وعضو العصابة، وكذلك أدى أدوار العسكري والمخبر.

أبرز أعماله

ومن أبرز أعمال الفنان الراحل أفلام "شيطان الصحراء" للمخرج الراحل يوسف شاهين عام 1954، و"في بيتنا رجل"عام 1961 عندما قدم دور مخبر البوليس السياسي، و"المارد" عام 1964 وقدم دور "الغفير برعي"، و"شيء من الخوف" عام 1969، و"الكداب" للمخرج صلاح أبو سيف عام 1975، و"أقوى الرجال" عام 1993.

وفي الدراما التلفزيونية قدم عدة أعمال أبرزها "القط الأسود" عام 1964 وهو أول مسلسل بوليسي من إنتاج إدارة أفلام التلفزيون المصري، ثم شارك في مسلسلات "الأيام" عام 1979، و"رحلة المليون" عام 1984، و"رسول الإنسانية" عام 1985، وغيرها.

كما عمل الفنان الراحل في بداياته كدوبلير لمواطنه الراحل فريد شوقي في كثير من أفلام الحركة والمشاهد الخطرة نظرًا للتشابه الكبير بينهما في الملامح والبنيان الجسدي، كان أبرزها فيلم "رصيف نمرة 5" الذي عرض عام 1956.

وكان فيلم "عيش الغراب" الذي عرض عام 1997 بطولة الفنان الراحل نور الشريف، شاهدًا على آخر أعمال الفنان الراحل سيد العربي قبل أن يغيب عن الساحة الفنية.