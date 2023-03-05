عبر "نتفليكس".. كريس روك يشن هجوما مضادًا على ويل سميث

واعتبر أن صفعة نجم هوليوود له تنمّ عن "غضب انتقائي" على دعابة أطلقها حول رأس زوجته جايدا بينكيت سميث الحليق، قائلاً إن "سميث تهجم عليه بسبب انزعاجه من خيانة زوجته له".

وقال روك للجمهور خلال العرض إن "ويل سميث يمارس غضبا انتقائيا". وأضاف "كل من يعرف حقيقة الموضوع، يدرك أن لا علاقة لي بما حصل"، في إشارة إلى الخيانة الزوجية التي اعترفت بها بينكيت سميث.

كان روك يقدم حفلة توزيع جوائز الأوسكار في هوليوود في آذار/مارس من العام الماضي، عندما أطلق نكتة تطرق فيها إلى شعر بينكيت سميث الحليق، وهو وضع ناجم عن إصابتها بداء الثعلبة الذي يتسبب بتساقط الشعر.

وقد صعد نجم فيلم "مَن إن بلاك" ("Men in Black") على خشبة المسرح ووجه صفعة قوية للممثل الكوميدي، قبل أن يعود إلى مقعده وينهر مقدم الحفلة.

بعد بضع دقائق من هذه الواقعة، حصل سميث على جائزة أوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم "كينغ ريتشارد".

واعتذر سميث لاحقاً لروك، لكنه مُنع من المشاركة في حفلات توزيع جوائز الأوسكار لمدة عقد.