أول ظهور للفنان جورج وسوف بعد وفاة نجله وديع

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصور التي نشرتها بدرية طلبة عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، متسائلين إن كانت هذه الصورة في الحفل أم لا، وإن كانت هناك بالفعل، فلماذا لم يظهر خلال الحفل الذي بُث مباشرة على شبكة قنوات mbc.

وشكك البعض في هذه الصورة، لعدم ظهور جورج وسوف في الحفل، ولكن ما أكد صحتها، هو ظهور بدرية طلبة في الحفل بنفس الفستان الذي ارتدته في التصوير مع جورج وسوف، ما يؤكد حضور الفنان الحفل في أول ظهور له بعد وفاة نجله وديع.

وترددت مؤخرًا أنباء عن اعتزال جورج وسوف الغناء بعد وفاة نجله، إلا أن الإعلامي اللبناني نيشان، نفى هذه الأنباء.