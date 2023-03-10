لماذا غيرت شيرين عبدالوهاب مدير أعمالها نبيل إدوارد؟

تعاقدت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مع مدير أعمال جديد، وهو إيهاب صالح خلفا لنبيل إدوارد، وذلك بعد ساعات من تصريحه لوسائل إعلام مصرية بأنه "لا يعلم أي شيء عنها بعد عودتها من بيروت".

وقالت الفنانة المصرية في بيان صحفي، "تعلن الفنانة شيرين عبدالوهاب، أن إيهاب صالح هو مدير أعمالها الحالي وهو المسؤول عن جميع التعاقدات الخاصة بأعمالها".

وتواصلت "إرم نيوز" مع إيهاب صالح، الذي أكد أنه بدأ العمل مع شيرين بالفعل، ويعقد جلسات حاليًا للانتهاء من أعمال فنية جديدة وستكون مفاجأة لجمهور شيرين عبدالوهاب.