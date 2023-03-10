لماذا غيرت شيرين عبدالوهاب مدير أعمالها نبيل إدوارد؟
تعاقدت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب مع مدير أعمال جديد، وهو إيهاب صالح خلفا لنبيل إدوارد، وذلك بعد ساعات من تصريحه لوسائل إعلام مصرية بأنه "لا يعلم أي شيء عنها بعد عودتها من بيروت".
وقالت الفنانة المصرية في بيان صحفي، "تعلن الفنانة شيرين عبدالوهاب، أن إيهاب صالح هو مدير أعمالها الحالي وهو المسؤول عن جميع التعاقدات الخاصة بأعمالها".
وتواصلت "إرم نيوز" مع إيهاب صالح، الذي أكد أنه بدأ العمل مع شيرين بالفعل، ويعقد جلسات حاليًا للانتهاء من أعمال فنية جديدة وستكون مفاجأة لجمهور شيرين عبدالوهاب.
وللوقوف على سبب تعيين شيرين لمدير أعمال جديد قال نبيل إدوارد في تصريح لـ"إرم نيوز"، إنه لا يعلم سبب القرار، وتفاجأ به مثل الجميع.
وبسؤاله عما إذا كان السبب وراء ذلك تصريحاته التي أدلى بها قال: "تقدر تسأل فيها الفنانة شيرين عبدالوهاب، لكني لا أعرف السبب".
وعلمت "إرم نيوز" من مصادر مقربة من الفنانة المصرية أن السبب في تخليها عن نبيل إدوارد بعد فترة قصيرة من العمل، هو تصريحه أنه لا يعلم عنها شيئًا بعد عودتها من بيروت، ولا يعلم إن كانت قد انفصلت عن حسام حبيب أم لا عقب تداول شائعات انفصالها، وهذا هو السبب ذاته لتخليها عن مدير أعمالها الأسبق ميمي فؤاد، الذي أكد أنه لا يعلم عنها شيئًا بعد خروجها من المستشفى، لتتم إقالته بعدها مباشرة.
وكانت شيرين عبدالوهاب، قد أعلنت لاحقا مقاضاة مروجي شائعات انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، التي تم تداولها خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحفية.
وأصدرت شيرين بيانًا صحفيًا جاء فيه: "تؤكد الفنانة شيرين عبدالوهاب عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغانٍ جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد، ودعت شركة روتانا إلى تسلمه".
وتابع البيان: "تهيب الفنانة شيرين عبدالوهاب بجمهورها أن لا يلتفت إلى من ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغانٍ جديدة تعدها، بدلا من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم".
واختتم البيان: "كلفت شيرين محاميها الدكتور حسام لطفي بملاحقة أدعياء الشهرة ممن يستحلون نشر وإتاحة أخبار كاذبة لإثارة القلق لدى جمهورها الذي تعتز به وتزهو وتحرص على إسعاده بأغانيها وتنأى به عن مروجي الشائعات الكاذبة".