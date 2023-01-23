ميل جيبسون يحرج ريتا حرب ويرفض التصوير معها (فيديو)
تعرضت الفنانة اللبنانية ريتا حرب لموقف محرج أثناء حضورها حفل توزيع جوائز goy awards 2023 الذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض، حيث رفض الفنان الأمريكي ميل جيبسون التصوير معها، لتضربه على كتفه ردًا على إحراجه لها.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو وسط سخرية من الفنانة اللبنانية، مشيرين إلى أنه لا يعرفها، ولا يعلم بأنها ممثلة.
وحرصت الفنانة ريتا حرب على حضور حفل توزيع جوائز goy awards، الذي أقيم السبت في العاصمة الرياض، وسط حضور واسع لنجوم الفن بالوطن العربي، والعديد من نجوم هوليوود وبوليوود.
وكشفت حرب عن سعادتها البالغة بالحفل الذي يضاهي كبرى المهرجانات العالمية، بحسب وصفها.
على صعيد آخر، منح حفل توزيع جوائز "goy awards2023" جائزة صناع الترفيه الفخرية للفنان الأمريكي ميل غيبسون، والفنان المصري محمد منير؛ تقديرًا لمسيرتهما الفنية الطويلة، وسلمهما الجائزة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.