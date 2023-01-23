ميل جيبسون يحرج ريتا حرب ويرفض التصوير معها (فيديو)

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو وسط سخرية من الفنانة اللبنانية، مشيرين إلى أنه لا يعرفها، ولا يعلم بأنها ممثلة.

وحرصت الفنانة ريتا حرب على حضور حفل توزيع جوائز goy awards، الذي أقيم السبت في العاصمة الرياض، وسط حضور واسع لنجوم الفن بالوطن العربي، والعديد من نجوم هوليوود وبوليوود.

وكشفت حرب عن سعادتها البالغة بالحفل الذي يضاهي كبرى المهرجانات العالمية، بحسب وصفها.