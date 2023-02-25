مع اقتراب رمضان.. لماذا تنجح برامج المقالب رغم علم الجمهور بزيفها؟

تعتبر برامج المقالب سمة أساسية من سمات التلفزيون في شهر رمضان المبارك، حيث اعتاد الجمهور عليها على مدار سنوات عديدة، وأصبحت من مظاهر الشهر الكريم، ويجد فيها الجمهور متنفسًا من الضغوط اليومية التي يتعرض لها، وتجتمع حولها الأسرة بعد الإفطار.

ورغم تصريحات الفنانين وبعض التسريبات التي أكدت أنها مفتعلة ومزيفة، حيث يكون الفنان على علم بالمقلب حين التعاقد معه، وأن ما يقوم به عبارة عن تمثيل، إلا أنها ما زالت تحقق نجاحًا كبيرًا، وتحظى بنسبة مشاهدات عالية في الموسم الزاخر بالأعمال الفنية المتنوعة.

وعن سبب نجاح هذه البرامج، أكد الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعات المصرية، أن الجمهور يجد فيها ترفيها ومتنفسا من الضغوط الاقتصادية.

وقال صادق لـ"إرم نيوز"، إن "أحد أهداف ووظائف الإعلام الترفيه، وفي شهر رمضان مع الصيام والضغوط الاقتصادية، الترفيه وتغيير المزاج يجذبان الجمهور حتى لو كان ما يقدم مفهوم أنه مفتعل ومصطنع ومزيف، فالجمهور بعد صيام وتعب وإجهاد يحب الجلوس مع العائلة للتسلية والترفيه والضحك المشترك أيا كان المصدر، وسواء كان ما يضحكون عليه حقيقيا أو مزيفا".

وبسؤاله عن أن علم الجمهور بزيف المقالب من الممكن أن يضعف من جرعة استمتاعهم بها، أوضح: "هذه البرامج فرصة للعائلة للسخرية والترفيه وهم يرون أن الافتعال ممكن التسامح معه طالما يقود للضحك، أما إذا لم يقدم هذا فيقومون بالابتعاد عنه، ليس لأنه مزيف لكن لأن التزييف غير جيد، ولم يحقق الهدف وهو الضحك والترفيه".

شعبية الفنان تجذب الجمهور

أما الدكتور جمال فرويز أستاذ علم النفس، فرأى أن "شعبية الفنان الذي يقدم المقالب هي السبب الرئيسي في نجاح هذه النوعية من البرامج، وأن هناك العديد من برامج المقالب تقدم في شهر رمضان، إلا أن الجمهور لا يعلم عنها شيئا ولا يتابعها بسبب افتقار مقدميها للشعبية الجماهيرية".