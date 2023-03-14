أبرزهم بيومي فؤاد.. فنانون يغزون مسلسلات رمضان 2023
يشهد الموسم الرمضاني 2023، زخمًا كبيرًا في عدد المسلسلات، حيث يشارك العديد من الممثلين في أكثر من عمل، في الوقت الذي يشتكي فيه ممثلون آخرون من البطالة.
ومن الممثلين الذين يشاركون في أكثر من عمل درامي من المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك:
بيومي فؤاد
يتصدر دائما الفنان المصري بيومي فؤاد قائمة الفنانين الذين لا يكتفون بدور واحد في موسم رمضان، ويشارك هذا العام في 6 أعمال مختلفة ومتنوعة بين الكوميدي والتراجيدي، معظمها يجسد فيها أدوارًا رئيسية، حيث يشارك في مسلسلات: "الكبير أوي 7"، "جعفر العمدة"، "رمضان كريم2"، "سره الباتع"، "ألف حمد لله على السلامة"، "جت سليمة".
سما إبراهيم
حققت الفنانة سما إبراهيم نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين، وبالتحديد بعد مشاركتها بمسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض في الموسم الرمضاني 2021، لتفرض نفسها على الساحة الفنية وتشارك في العديد من الأعمال، ومنها الجزء السادس من "الكبير أوي"، الذي جسدت خلاله شخصية "الكبيرة فحت".
وتشارك سما إبراهيم هذا الموسم في 4 أعمال هي "الكبير أوي 7"، "مذكرات زوج"، "بابا المجال"، "ألف حمد لله على السلامة".
خالد الصاوي
كذلك يشارك خالد الصاوي في موسم رمضان بـ 4 أعمال دفعة واحدة، وهذه المرة الأولى التي يشارك فيها الفنان المصري بهذا العدد في موسم واحد، حيث يشارك في "مذكرات زوج"، "جت سليمة"، "سره الباتع"، "الكتيبة 101".
وكشف خالد الصاوي تفاصيل الأعمال التي يشارك بها في لقاء تلفزيوني، قائلًا: "سألعب دور الجوكر في رمضان هذا العام، إذ أشارك في 4 أعمال بأدوار مختلفة، وجاء ذلك بسبب أنني كان من المقرر أن أقدم مسلسلًا من بطولتي هذا العام لكنني فشلت، فقررت أن أخرج غضبي في 4 أعمال دفعة واحدة، وأنصح زملائي سواء كانوا من نجوم الصف الأول أو الثاني، ألّا يستسلموا للغضب ويجلسوا بالمنزل، لأن ذلك يؤثر على الفنان".
محمد لطفي
يشارك الفنان محمد لطفي في رمضان 2023 في 3 أعمال مختلفة، أحدها ينتمي للدراما الصعيدية، وهو مسلسل "عملة نادرة" الذي تخوض به الفنانة نيللي كريم الدراما الصعيدية لأول مرة، كما يشارك في "رمضان كريم2"، بالإضافة إلى مسلسل "كشف مستعجل".
شيرين
تعيش الفنانة المصرية شيرين حالة من النشاط الفني، حيث تشارك في رمضان في 3 أعمال وهي "تغيير جو" الذي تقوم ببطولته منة شلبي، وإياد نصار، و"سوق الكانتو" مع أمير كرارة ومي عز الدين، و"إكس لانس" مع محمد سعد.
فتحي عبد الوهاب
يشارك الفنان فتحي عبد الوهاب في 3 أعمال، ويقدم خلالها أدوارا مختلفة تماما، وهي "سوق الكانتو" الذي تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة، ومسلسل "الكتيبة 101" المأخوذ من ملفات المخابرات لمصرية، كما يشارك الفنان طارق لطفي بطولة مسلسل "مذكرات زوج".
سيد رجب
يدخل سيد رجب سوق الدراما الرمضانية من خلال 3 أعمال، حيث يقوم ببطولة مسلسل "رمضان كريم 2"، ويشارك في مسلسل "جت سليمة" مع دنيا سمير غانم، ومسلسل "الأجهر" مع عمرو سلامة.
أشرف عبد الغفور
يعود الفنان أشرف عبد الغفور للمشاركة بالدراما بعد غياب طويل، حيث قرر المشاركة في عملين يمثلان عودته من جديد إلى الساحة الفنية وهما "الإمام الشافعي"، ومسلسل "رشيد" الذي يشارك بطولته مع ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.
كما أن هناك العديد من الفنانين والفنانات الذين يشاركون في عملين خلال رمضان المقبل ومنهم "أحمد وفيق، نجلاء بدر، سوسن بدر، منة فضالي، وفاء عامر، هشام إسماعيل، وغيرهم".
ويرى الناقد الفني طارق الشناوي أن مشاركة الفنان في أكثر من دور في موسم واحد أمر مباح، ولكنه يتوقف على قدرة الفنان على التنقل من شخصية إلى أخرى دون أن تؤثر إحداها على الأخرى، مشيرا إلى أن الفنانة سوسن بدر في عام من الأعوام شاركت في 8 أعمال دفعة واحدة، وأجادت في ذلك، كذلك الفنان حسن حسني الذي كان من الفنانين المميزين الذين اعتادوا المشاركة في أعمال كثيرة في الوقت ذاته دون أي خلل.
وأضاف الشناوي في تصريح لـ "إرم نيوز": "نظريا صعب أن يجسد الفنان أكثر من شخصية في وقت واحد، لأنه لا بد أن يتعايش مع الشخصية ويتأثر بها، وهذا لا يحدث في حال مشاركته في أدوار كثيرة، ولكن كما قلت هناك فنانون كثر استطاعوا فعل ذلك".
وحول أن هناك فنانين يشتكون البطالة في حال مشاركة زملائهم بأكثر من عمل قال الشناوي: "لا يوجد ما يسمى عدالة في التوزيع، فالفنان عرض وطلب، وعلى سبيل المثال الفنان إسماعيل ياسين في فترة من الفترات كان يقدم 25 فيلما في العام الواحد، وفي نهاية حياته كان لا أحد يدق بابه، ولا يجب أن يتدخل أحد في هذا الأمر، وهو يترك للمخرجين والمنتجين".
خارج اختصاصات النقابة
وتواصل "إرم نيوز" مع الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، وسألته هل في استطاعة النقابة أن توزع الأعمال على الفنانين بالتساوي، بحيث لا يشارك فنان في أكثر من عمل، لإتاحة الفرصة لزملائهم الذين يعانون البطالة، وجاء رد الفنان المصري أن هذا ليس من اختصاصات النقابة.
وأضاف أشرف زكي: "ليس من حقي أن أجبر منتجًا أو مخرجًا على التعاقد مع فنان دون الآخر، ولا حتى أن يشركني أنا أو زوجتي أو شقيقتي في عمل ما".
وتابع: "أنا تحدثت مع المنتجين بشكل ودي، وليس رسميا، أن يشركوا الفنانين الذين لا يعملون، وهم مشكورون وعدوني بذلك، لكن لا يمكنني إجبارهم".