أبرزهم بيومي فؤاد.. فنانون يغزون مسلسلات رمضان 2023

يشهد الموسم الرمضاني 2023، زخمًا كبيرًا في عدد المسلسلات، حيث يشارك العديد من الممثلين في أكثر من عمل، في الوقت الذي يشتكي فيه ممثلون آخرون من البطالة.

ومن الممثلين الذين يشاركون في أكثر من عمل درامي من المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك:

بيومي فؤاد

يتصدر دائما الفنان المصري بيومي فؤاد قائمة الفنانين الذين لا يكتفون بدور واحد في موسم رمضان، ويشارك هذا العام في 6 أعمال مختلفة ومتنوعة بين الكوميدي والتراجيدي، معظمها يجسد فيها أدوارًا رئيسية، حيث يشارك في مسلسلات: "الكبير أوي 7"، "جعفر العمدة"، "رمضان كريم2"، "سره الباتع"، "ألف حمد لله على السلامة"، "جت سليمة".

سما إبراهيم

حققت الفنانة سما إبراهيم نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين، وبالتحديد بعد مشاركتها بمسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض في الموسم الرمضاني 2021، لتفرض نفسها على الساحة الفنية وتشارك في العديد من الأعمال، ومنها الجزء السادس من "الكبير أوي"، الذي جسدت خلاله شخصية "الكبيرة فحت".

وتشارك سما إبراهيم هذا الموسم في 4 أعمال هي "الكبير أوي 7"، "مذكرات زوج"، "بابا المجال"، "ألف حمد لله على السلامة".