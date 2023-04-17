باسم ياخور: "لا أجد خطأ بمشهد "تقبيل القدم" في العربجي.. وأختلف جدا مع مكسيم خليل"

أبدى الفنان السوري باسم ياخور ندمه على خسارته صداقة كانت تجمعه بأحد الأشخاص من خارج الوسط الفني، لافتًا إلى أنه خسر علاقته به بسبب ما وصفه بـ"الحماقات"، معلقًا بأن "حماقاتنا بتخسرنا صداقاتنا" في بعض الأحيان.

وجاء تصريح ياخور، خلال استضافته في برنامج "مراحل مع علي العلياني"، تحدث فيها عن بداياته الفنية ورأيه في العديد من القضايا.

وكشف عن أجره في أول عمل له، مؤكدًا أنه تقاضى كأول أجر مبلغ 26,500 ليرة سورية (نحو 500 دولار). كما أضاف أن أول مسلسل كوميدي شارك فيه كان "صوت الفضاء الرنان"، الذي لعب فيه دور "صبي منجد".

واعتبر ياخور أن الفضل يعود للفنان أيمن زيدان في اكتشاف موهبته الكوميدية في التمثيل.