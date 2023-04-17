باسم ياخور: "لا أجد خطأ بمشهد "تقبيل القدم" في العربجي.. وأختلف جدا مع مكسيم خليل"
أبدى الفنان السوري باسم ياخور ندمه على خسارته صداقة كانت تجمعه بأحد الأشخاص من خارج الوسط الفني، لافتًا إلى أنه خسر علاقته به بسبب ما وصفه بـ"الحماقات"، معلقًا بأن "حماقاتنا بتخسرنا صداقاتنا" في بعض الأحيان.
وجاء تصريح ياخور، خلال استضافته في برنامج "مراحل مع علي العلياني"، تحدث فيها عن بداياته الفنية ورأيه في العديد من القضايا.
وكشف عن أجره في أول عمل له، مؤكدًا أنه تقاضى كأول أجر مبلغ 26,500 ليرة سورية (نحو 500 دولار). كما أضاف أن أول مسلسل كوميدي شارك فيه كان "صوت الفضاء الرنان"، الذي لعب فيه دور "صبي منجد".
واعتبر ياخور أن الفضل يعود للفنان أيمن زيدان في اكتشاف موهبته الكوميدية في التمثيل.
وأكد أن الفنان الذي يخشاه على الصعيد الكوميدي، هو عبدالمنعم العمايري ويعتبره "جوكر" التمثيل، كما يرى الفنانتين شكران مرتجى وأمل عرفة الأفضل في الكوميديا.
وعن مسلسل "العربجي" الذي يلعب دور البطولة فيه، أكد الفنان السوري أن مشروع مسلسل "العربجي" تم التحضير له منذ 3 سنوات، مبينًا أن فكرته بدأت من رغبة الخروج من محيط البيئة الشامية إلى بيئة مشابهة لكن "فانتازية"، لافتًا إلى أنهم اتفقوا على أن يكون مشوقًا منذ الحلقة الأولى إلى نهايته، وينطلق منذ بدايته بوتيرة عالية.
واعتبر باسم ياخور أن مشهد تقبيل قدم الفنان سلوم حداد في المسلسل، كان مشهدًا ضروريًّا، وأقدم عليه كممثل وليس بشخصه، معلقًا بأنه "قبل قدَّم الشخصية التي يلعبها حداد".
وشدد على أنه كان يؤدي دور شخصية تحتاج إلى الركوع عند قدم ظالمها، مضيفًا أنه "لا يرى في ذلك أي خطأ"، ومؤكدًا أنه قام بمجرد دور مطلوب منه، ولم يقدم في النهاية "مشهدًا مسيئًا".
وأعلن باسم ياخور رأيه في تأدية الفنان مكسيم خليل لبطولة مسلسل "ابتسم أيها الجنرال"، مبينًا أنه "لن يقدم مثل هذه الشخصية أبدًا"، متابعًا بالقول: "لن أقدم شخصية مكسيم في ابتسم أيها الجنرال، لا أدخل بعمل يخلق حالة من الاستقطاب، أفضل أي عمل من حيث الإجماع، اختلف مع مكسيم سياسيًّا، ولكن أقدره على الصعيد الشخصي".
وعن برنامجه السابق الذي قدمه "أكلناها"، قال الفنان السوري إن زميله الفنان ميلاد يوسف يستحق اعتذارًا منه، لأنه واجه أسئلة محرجة في "أكلناها"، مشددًا على أنه "فوجئ بنفسه بالأسئلة التي يتم وضعها من قبل القائمين على البرنامج ولا علاقة له بها".
وأشار إلى أن الأسئلة وضعت لميلاد يوسف بغرض تحقيق "ترند" من الحلقة.
وصرح عن لعبه دور "خالد بن الوليد" بأنه لم يتردد مطلقًا في تأدية الدور، رغم كونه مسيحي الديانة، مؤكدا أنه "لا يحق لأحد محاسبته على اختياره أداء خالد بن الوليد".
وأوضح أن عدم إكماله بطولة الجزء الثاني من "خالد بن الوليد" يعود إلى تغيير المخرج محمد عزيزية، لافتا إلى أنه أدى شخصية خالد بن الوليد بشكل أفضل من مواطنه سامر المصري.
واعتبر أن مسلسل "خالد بن الوليد" كان نقطة تحول في مسيرته الفنية من حيث البطولة والانتشار والجدل.
ورأى باسم ياخور أن الفنانَين الأفضل خليجيًّا هما عبدالمحسن النمر، وناصر القصبي
وعن رأيه في برنامج ياسر العظمة وموقف جمال سليمان، قال إنه لا يحق له تقييم تجربة ياسر العظمة على "يوتيوب" وإنه وحده من يقيم تجربته، مبينًا أنه لا يرى مشكلة في تقديم برامج على "يوتيوب" للفنان حتى لو اختلف حولها الجمهور.
وقال إن جمال سليمان خسر كثيرًا بسبب آرائه في الأزمة السورية مثل جميع الفنانين، مشيرا إلى أن الأزمة تسببت في حالة اصطفاف، وجد الفنانون أنفسهم داخلها، ما أدى إلى خسارة كل فنان فيها.
وأكد أنه يختلف مع مكسيم خليل جملة وتفصيلا، مضيفًا أن أي موقف سياسي لأي فنان يجب ألّا يتصاعد ويدخل في مرحلة "الشخصنة"، مشددًا على أن "الفن يجب ألا يكون للتناول الشخصي".
وألمح إلى أن العديد من الفنانين في الأزمة السورية تنكروا لوطنهم، رغم أنهم كانوا مستفيدين من أعلى مستويات السلطة.
وعن أفضل فنانة عربية يرغب في مشاركتها في ثنائية درامية، اختار الفنان باسم ياخور الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم. كما اعتبر أن أفضل فناني سوريا من حيث الجماهيرية والنجومية على الترتيب، تيم حسن وقصي خولي وباسل خياط ومكسيم خليل وباسم ياخور.