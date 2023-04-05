يعقوب بوشهري: لست إيرانيا.. وثروتي تبلغ 10 ملايين دينار كويتي
قال مشهور مواقع التواصل الكويتي يعقوب بوشهري إنه ليس إيرانيا بل "كويتي أبا عن جد"، فيما أعلن أن ثروته تقدر بحوالي 10 ملايين دينار كويتي (نحو 30 مليون دولار).
وسأل الإعلامي السعودي علي العلياني المشهور بوشهري، خلال استضافته في برنامج "مراحل" على قناة "SBC"، عن أصل تسمية العائلة بوشهري، وعلاقتها بإيران، فأجاب قائلا: "أضحك حين أسمع ذلك.. الناس ربطت الاسم بعائلة الفنان عبدالله بوشهري وكذلك الفنان محمود بوشهري"، لافتا إلى أنه لا تربطه بهما أي صلة قرابة وما يجمعهم فقط هو اسم العائلة.
وأضاف: "أنا غير منزعج من تكرار ادعاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي ذلك، فأنا واثق من نفسي.. أنا كويتي (أبا عن جد)".
وأعلن بوشهري، خلال المقابلة، أن "ثروته تقدر بحوالي 10 ملايين دينار كويتي"، مضيفا أنه "يمتلك عدة عقارات كمنزل في لندن ومزرعة وشاليه وسيارات وساعات فاخرة".
ووصف يعقوب بوشهري نفسه بأنه "رجل عصامي"، مبينا أنه راضٍ كل الرضا عن نفسه في حياته الشخصية والعملية، وأنه أبعد ما يكون عن المثالية، وبأن حياة الشهرة التي يعيشها "مزعجة" على نطاق شخصي، خاصة عندما تدخل "رواد مواقع التواصل في حياته الزوجية ما تسبب في انفصاله عن زوجته"، على حد قوله.
وأكد بوشهري أنه غير مرتبط في الفترة الحالية، رافضا الحديث عن زواجه السابق والعلاقة التي ربطته بالمشهورة السعودية فاطمة الأنصاري، معلقا بأن "الأنصاري خرجت عن ذمته ومن حياته ولا يريد الحديث عنها، فهي صفحة طويت من حياتي".
وأضاف المشهور الكويتي أنه لا ينافس على الساحة الكويتية أو الخليجية إلا نفسه، نافيا أن يكون ذلك "مظهرا من مظاهر الغرور"، ومشددا على أن الأعمال الخيرية التي قام بها بعيدة كل البعد عن الرياء.
وكشف أن شهرته جلبت له إعلانات لعدة شركات كويتية ودولية عبر الشاشة الكويتية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما جعله يجني أموالا طائلة جعلته من الأثرياء.
وأعلن خلال البرنامج أنه "يحصل على مبالغ كبيرة جراء تلك الإعلانات، أقلها 50 ألف ريال سعودي على الإعلان الواحد، وأكثرها 150 ألف ريال سعودي، شاملا كافة ترتيبات السفر والإقامة والوجبات".
وأضاف: "ما تخيلت أني سأصل إلى ما وصلت إليه اليوم .. طموحي كان أقل من هذا بكثير".