يعقوب بوشهري: لست إيرانيا.. وثروتي تبلغ 10 ملايين دينار كويتي

قال مشهور مواقع التواصل الكويتي يعقوب بوشهري إنه ليس إيرانيا بل "كويتي أبا عن جد"، فيما أعلن أن ثروته تقدر بحوالي 10 ملايين دينار كويتي (نحو 30 مليون دولار).

وسأل الإعلامي السعودي علي العلياني المشهور بوشهري، خلال استضافته في برنامج "مراحل" على قناة "SBC"، عن أصل تسمية العائلة بوشهري، وعلاقتها بإيران، فأجاب قائلا: "أضحك حين أسمع ذلك.. الناس ربطت الاسم بعائلة الفنان عبدالله بوشهري وكذلك الفنان محمود بوشهري"، لافتا إلى أنه لا تربطه بهما أي صلة قرابة وما يجمعهم فقط هو اسم العائلة.