ناقد: أخطاء "سره الباتع" سببها خالد يوسف.. والقبطية لغة مصر في زمن "الشافعي"

يواجه مسلسل "سره الباتع" انتقادات من قبل المتابعين، بسبب ما تضمنه من أخطاء تاريخية، مثل: طبيعة الملابس، وديكور العمل.

وحمَّل الناقد الفني المصري مصطفى كيلاني مخرج المسلسل خالد يوسف، المسؤولية في ظهور المسلسل بهذه الطريقة.

وبحسب موقع "فوشيا"، قال إن بعض اللقطات أظهرت أحد الممثلين وهو يرتدي حذاءً رياضيًّا حديثًا، إضافة إلى الممثل الذي قام بدور قائد الحملة الفرنسية على مصر نابليون بونابرت، وهو الفنان أيمن الشيوي، والذي بدا طويلا مقارنة بما عرف من قصر قامة نابليون، إضافة إلى ظهور جنود الحملة الفرنسية بملامح مصرية واضحة.

كما وانتقد الناقد المصري مصطفى كيلاني حديث الممثلين باللغة العربية الفصيحة في مسلسل "الإمام".

وقال إن اللغة التي كانت سائدة في ذلك الوقت كانت اللغة القبطية، وليس اللغة العربية الفصيحة كما ظهر في المسلسل.

وكان مسلسل رسالة الإمام، يحمل اسم الإمام الشافعي وتم استبداله بـ "رسالة الإمام" بحسب طلب الأزهر.

ويتناول المسلسل السنوات الأخيرة من حياة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، والتي قضاها في مصر.

يشار إلى أن مسلسل "الإمام" كان من إخراج الليث حجو، ومن بطولة خالد النبوي، ونضال الشافعي، وخالد أنور، وأروى جودة، وخالد القيش، وحمزة العيلي.