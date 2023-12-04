سيارة أشرف عبدالغفور مهشمة.. والكشف عن هوية المتسبب

تداولت المواقع المحلية المصرية صورًا لسيارة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور (83 عامًا)، بعد الحادث المروع الذي أودى بحياته مساء أمس الأحد.

وأظهرت الصور السيارة مهشمة تمامًا على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، فيما قيل إنها اصطدمت بالرصيف جراء اصطدام سيارة أخرى بها من الخلف.

وكشفت التحقيقات أن المتسبب بالحادث هو فنان تشكيلي اسمه الأول "مهند" يبلغ من العمر 31 عامًا، أحيل للنيابة العامة للتحقيق، بعد التأكد من سلامته.