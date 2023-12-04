سيارة أشرف عبدالغفور مهشمة.. والكشف عن هوية المتسبب
تداولت المواقع المحلية المصرية صورًا لسيارة الفنان الراحل أشرف عبدالغفور (83 عامًا)، بعد الحادث المروع الذي أودى بحياته مساء أمس الأحد.
وأظهرت الصور السيارة مهشمة تمامًا على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، فيما قيل إنها اصطدمت بالرصيف جراء اصطدام سيارة أخرى بها من الخلف.
وكشفت التحقيقات أن المتسبب بالحادث هو فنان تشكيلي اسمه الأول "مهند" يبلغ من العمر 31 عامًا، أحيل للنيابة العامة للتحقيق، بعد التأكد من سلامته.
وكانت المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ضجَّت بالرحيل المفجع للفنان المصري، بينما أبدى كثيرون قلقهم على زوجته، التي كانت برفقته.
وأكد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أن حالة زوجة الفنان الراحل مستقرة، إلا أن أفراد العائلة يواجهون صعوبة في إخبارها بوفاة زوجها.
وقال الإعلامي عمرو أديب إن ابنة الراحل ريهام عبدالغفور في حالة انهيار، خاصة وأن والديها كانا في طريقهما إليها.
يذكر أن الظهور الأخير الراحل أشرف عبدالغفور كان من خلال مسلسل "رشيد" الذي عرض في شهر رمضان الماضي.