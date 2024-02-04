إخلاء سبيل اليوتيوبر المصري أكرم سلام وابنه

أخلت النيابة العامة في مصر، اليوم الأحد، سبيل اليوتيوبر أكرم سلام ونجله، وشخص آخر، بعد القبض عليهم بتهمة التحريض والتعدي على امرأة في منطقة المقطم؛ بسبب أرباح يوتيوب، على أن تستكمل النيابة التحقيق في القضية.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد ألقت القبض على اليوتيوبر أكرم سلام ونجله وشخص ثالث، لاتهامهم بالتحريض على ضرب "بلوغر"، وإصابتها بيدها، وتهديدها بسلاح أبيض في العاصمة القاهرة؛ لاختلافهم على أرباح فيديوهات "يوتيوب".

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثّق قيام أحد الأشخاص بضرب البلوغر، ما أدى لإصابتها.