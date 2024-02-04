إخلاء سبيل اليوتيوبر المصري أكرم سلام وابنه
أخلت النيابة العامة في مصر، اليوم الأحد، سبيل اليوتيوبر أكرم سلام ونجله، وشخص آخر، بعد القبض عليهم بتهمة التحريض والتعدي على امرأة في منطقة المقطم؛ بسبب أرباح يوتيوب، على أن تستكمل النيابة التحقيق في القضية.
وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد ألقت القبض على اليوتيوبر أكرم سلام ونجله وشخص ثالث، لاتهامهم بالتحريض على ضرب "بلوغر"، وإصابتها بيدها، وتهديدها بسلاح أبيض في العاصمة القاهرة؛ لاختلافهم على أرباح فيديوهات "يوتيوب".
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثّق قيام أحد الأشخاص بضرب البلوغر، ما أدى لإصابتها.
وكشفت الوزارة أن بلاغا وردها من ربة منزل "البلوغر" تفيد فيه بإصابتها بجروح قطعية بيدها، بعد اعتداء شخص عليها بسكين، متهمةً يوتيوبر ونجله بالتحريض عليها، لافتة إلى وجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناتها على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، والمتخصصة في المأكولات.
وأضاف البيان أنه بعد تحريات مكثفة، تم ضبط اليوتيوبر أكرم سلام ونجله داخل فيلا مستأجرة في الإسكندرية، وبمواجهتهما اعترفا بتحريض أحد الأشخاص للتعدي على المجني عليها بالضرب، مقابل مبلغ مالي؛ بسبب الخلافات المالية بينهما وبين البلوغر.
وأشارت "الداخلية" إلى أنه "تم ضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل عن العمل، وصاحب سوابق جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقام بالإرشاد إلى السلاح المستخدم فيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".