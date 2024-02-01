تطورات الوضع الصحي للفنان اللبناني صلاح تيزاني

كشف نعمة بدوي رئيس نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان تفاصيل الحالة الصحية للفنان صلاح تيزاني بعد نقله إلى العناية المركزة، مشيرًا إلى أن حالته تشهد تحسنًا.

وقال بدوي في تصريحات صحفية لـ "إرم نيوز"، إن صلاح تيزاني أُصيب بالأنفلونزا التي نتجت عنها صعوبة في التنفس، وارتفاع بدرجة الحرارة، لافتًا إلى أن الفنان اللبناني يبلغ من العمر 95 عامًا، لذا هو معرض للإصابة بأي فيروس، بحسب قوله.

وأشار بدوي إلى أن حالة "تيزاني" الصحية في تحسن مستمر بعد أن أخد جرعة من أدوية الأنفلونزا الموسمية، لافتًا إلى أنه سيخرج قريبًا من المستشفى.

يذكر أن "تيزاني" من مواليد طرابلس شمال لبنان، العام 1929، واشتُهر بأدواره الكوميدية التلفزيونية، وأنتج العديد من المسلسلات قدمها مع فرقته "أبو سليم" على شاشة تلفزيون لبنان، وكانت تبث مباشرة دون تسجيل مسبق، أبرزها "أبو سليم الطبل" الاسم الذي رافقه طيلة مسيرته الفنية.

وقدَّم الفنان العديد من الأعمال المسرحية، إضافة إلى أدوره المتعددة في السينما العربية.