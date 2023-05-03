وزير الإعلام الكويتي يتفاعل مع مناشدة الفنان أحمد جوهر

تفاعل وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت عبدالرحمن المطيري مع مناشدة الفنان أحمد جوهر، لعلاجه في الخارج.

وكان الفنان أحمد جوهر قد تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث يعاني من عدة أمراض وهي أمراض القلب وماء في الرئة وضيق في التنفس.

ووجه وزيرة الإعلام رسالة، وفق صحيفة "الأنباء" المحلية، أعلن فيها أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزير الصحة"، فيما يخص حالة الفنان "جوهر".

كما أكد أن الوزارة ستتواصل مع ذوي الفنان الكويتي، لتلبية أي احتياجات يريدها خلال وضعه الصحي الحالي، طالبين منهم بتزويدهم بالتقارير الطبية لعمل اللازم حتى لا يتفاقم وضعه الصحي المستقر حاليا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الفنان الكويتي أزمة صحية، حيث عانى من جلطات في القلب سابقا، قبل الوعكة الصحية الأخيرة.

وأحمد جوهر صاحب شركة "الأبرق" للإنتاج الفني، وقد أسهم في إنتاج العديد من المسرحيات والمسلسلات، كما أخرج وكتب عددا من المسلسلات الأخرى.