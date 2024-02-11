اكتشاف خطأ نادر في قصيدة لمحمد عبدالوهاب

يصعب العثور على انتقادات للفنان المصري محمد عبدالوهاب، موسيقار الأجيال كما يلقبه جمهور أغانيه وألحانه الكثر في العالم العربي، لكن أحدث بحث لغوي يقدم ثلاثة أخطاء وقع بها في إحدى أشهر القصائد المغناة.

ويقول عارف حجاوي، أكاديمي وكاتب متخصص باللغة العربية وقواعدها، إن عبدالوهاب وقع في ثلاثة أخطاء لغوية في غنائه قصيدة "أُعجبت بي" للشاعر مهيار الديلمي، الذي عاش في العصر العباسي.

وأوضح حجاوي، في برنامج "فصيح" الذي يقدم قواعد لغوية ويصحح أخطاء نحوية شائعة، إن عبدالوهاب ارتكب خطأين لغويين في بيت القصيدة الذي يقول فيه الشاعر "قَوْمِيَ استولَوْا على الدهرِ فَتىً/ ومَشَوْا فوق رؤوسِ الحِقَبِ".

ويبين حجاوي أن عبدالوهاب لفظ كلمة "الحِقبِ" بطريقة خاطئة بقوله "الحُقُبُ"، كما لفظ كلمة "استولَوْا" بطريقة خاطئة بقوله "استولُوا" بالضمة على حرف اللام.

وفي بيت آخر من القصيدة، يقول فيه الشاعر "وأَبى كِسرَى علا إيوانهُ/ أين في الناس أبٌ مثلُ أبي"، أخطأ عبد الوهاب بلفظ "علا إيوانهُ" بقوله "على إيوانهِ"، ظناً من عبدالوهاب أن الإيوان عرش أو كرسي، بينما هو فناء مفتوح من جهة واحدة وعالي السقف، كما يقول حجاوي.