جيف بيزوس ولورين سانشيز يحتفلان بخطوبتهما

احتفل رئيس شركة "أمازون" الأمريكية. الملياردير جيف بيزوس، بخطوبته من لورين سانشيز، بعد مرور خمس سنوات على صداقتهما.

وكشف موقع "بيج 6" الأمريكي المتخصص بأخبار المشاهير، نقلاً عن أحد المقربين منهما، عن خطوبتهما، مشيراً أنهما يتواجدان حاليا في جنوب فرنسا لحضور مهرجان "كان" السينمائي.

وأوضح المصدر أن الثنائي كانا يحتفلان على متن يخت تكلفته 500 مليون دولار، يتضمن في مقدمته "حورية" تشبه لورين سانشيز.

وانتشرت الشائعات قبل أشهر قليلة بأن بيزوس وصديقته من المقرر أن يتزوجا بعد رؤية لورين سانشيز مرتدية خاتماً على شكل قلب.

ولم يفترق الملياردير البالغ من العمر 59 عامًا والمذيعة البالغة 53 عاما عن بعضهما منذ أن بدآ التعارف في عام 2018.