مطرب شعبي يتهم عمرو مصطفى بسرقة لحن أغنيته
اتهم المطرب الشعبي المصري عبده فؤاد مواطنه الملحن والمطرب عمرو مصطفى بسرقة لحن أغنيته "بحبك موت" في أغنيته الأخيرة "يا دايرة"، معلنا أنه "سيأخذ حقه".
وشارك عبده فؤاد جزءا من أغنيته التي طرحها قبل 6 سنوات، وجزءا من أغنية عمرو مصطفى، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وطالب الجمهور بالمقارنة بينهما.
وعلق عبده فؤاد على الفيديوهات قائلا: "ليه كده يا أستاذ عمرو؟ على فكرة مش من حقك تاخد الصولو بتاع أغنية بحبك موت، وبعدين الأغنية دي بقالها 6 سنين وأغنيتك بقالها حوالي 3 أسابيع".
وأضاف المطرب الشعبي: "ممكن الناس تشوف بنفسها التاريخ وتسمع وتشوف الفيديوهات صوت وصورة وأنا بعرف آخد حقي كويس جدًا".
ويأتي ذلك بعد فترة قصيرة من اتهام عمرو مصطفى لمواطنه الفنان رامي صبري بسرقة لحن أغنيته "رقصة" واستخدامه في أغنيته الجديدة، مؤكدا أنه تفاجأ بذلك.
وكتب عبر صفحته على "فيسبوك"، آنذاك: "لما تسمع أغنية (رقصة) وتلاقي زميل سرقها، وبطيء الدخول وكتب كلام وكمان تدخل ترند وكتب ألحانه".
وبعد تداول خبر السرقة عبر المواقع الإخبارية، طالب عمرو مصطفى الصحفيين بعدم الكتابة عن ذلك، مشيرا إلى أن رامي صبري صديقه ومن الممكن أن يكون قد تأثر بأغنيته فاقتبسها دون قصد، مشددا على أنه كان يمازحه.
ورد رامي صبري على اتهامات عمرو مصطفى له، من خلال تعليقه على منشور عمرو مصطفى ذاته، مبينا أن الأغنية قام بتلحينها عام 2009.
وأضاف رامي صبري: "هزر براحتك يا عمرو، بس أغنيتي (يمكن خير) دي أنا ملحنها من 2009، وإنت عارف إن رامي صبري مستحيل ياخد لحن مش لحنه وينسبه لنفسه وتاريخي وجمهوري المحترم يعرف الكلام ده، فما بالك إنت بقى، حصل خير وبعد كده متهزرش معايا علشان أنا مبحبش النوع ده من الهزار يا لذيذ".