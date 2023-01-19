مطرب شعبي يتهم عمرو مصطفى بسرقة لحن أغنيته

وبعد تداول خبر السرقة عبر المواقع الإخبارية، طالب عمرو مصطفى الصحفيين بعدم الكتابة عن ذلك، مشيرا إلى أن رامي صبري صديقه ومن الممكن أن يكون قد تأثر بأغنيته فاقتبسها دون قصد، مشددا على أنه كان يمازحه.

ورد رامي صبري على اتهامات عمرو مصطفى له، من خلال تعليقه على منشور عمرو مصطفى ذاته، مبينا أن الأغنية قام بتلحينها عام 2009.

وأضاف رامي صبري: "هزر براحتك يا عمرو، بس أغنيتي (يمكن خير) دي أنا ملحنها من 2009، وإنت عارف إن رامي صبري مستحيل ياخد لحن مش لحنه وينسبه لنفسه وتاريخي وجمهوري المحترم يعرف الكلام ده، فما بالك إنت بقى، حصل خير وبعد كده متهزرش معايا علشان أنا مبحبش النوع ده من الهزار يا لذيذ".