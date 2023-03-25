مطالبات بإيقاف عرض مسلسل "الكاسر" في العراق
شن نواب عراقيون ووجهاء عشائر هجومًا لاذعًا ضد مسلسل "الكاسر" والقناة التي بدأت عرضه منذ الأول من شهر رمضان المبارك.
يأتي ذلك وسط مطالبات حثيثة بإيقاف العمل بتهمة تشويه الحقائق والإساءة إلى العشائر ووجهائها، وفق رأي البعض.
وتدور أحداث "الكاسر" في قرية عراقية، ويتناول قصة زعيم قبلي يسعى للثأر لوالديه، وسط اتهامات بتشويه سمعة عشائر الجنوب.
وخاطب النائب مصطفى سند هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بشأن العمل الذي اعتبره مسيئًا للمجتمع الجنوبي في العراق ومخالفًا للواقع، وطالبهم بضرورة التدخل لإيقاف عرضه.
وانتقد هذا العمل أيضًا شيخ عشيرة السواعد، حمود عزيز الشياع، واتهمه بالإساءة لعشائر الجنوب وإظهارها بأنها عشائر منفلتة ووحشية وتفتقد إلى القيم الأخلاقية.
وطالب الشياع في بيان نشرته صحيفة "بغداد اليوم" الجهات المعنية في العراق بالتدخل لمنع عرض العمل وحظره على مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم اعتذار رسمي من قبل الجهة المنفذة له.
وتعقيبًا على الانتقادات الواسعة، أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد، أنه تم إبلاغ القناة العراقية بضرورة إيقاف مسلسل الكاسر بعد المطالبات النيابية والعشائرية العديدة التي وصلت الهيئة.
وأضاف أن "الهيئة تقدر عاليًا المطالبات العشائرية الحقة لأبناء شعبنا في جنوب العراق العزيز، وسوف نتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مكانة المواطن الجنوبي الكريم"، وفق وكالة الأنباء العراقية.
ورغم الانتقادات، دافع آخرون عن العمل واستبعدوا وجود إساءة فيه لأي مكون.
وواصلت قناة "يو تي في" عرض مشاهد من العمل عبر حسابها في "تويتر"، في حين أعاد الإعلامي سرمد القيسي أحد إعلاميي المحطة العراقية بث لقاء سابق مع القائمين على تنفيذ العمل وهم يتحدثون عن قصة العمل ومكانها.
وجاء في الحديث أن العمل عبارة عن "مسلسل ريفي فنتازي غير واقعي لا يمثل أي جهة أو لون أو منطقة بعينها".
يذكر أن قصة العمل من تأليف مسلم داوود البصري، وسيناريو وحوار حسين النجار وإخراج أيمن ناصر الدين وتمثيل نخبة من نجوم العراق، ومنهم: غالب جواد، علي نجم الدين، تمارة جمال، شروق الحسن، أسماء صفاء، محمود أبو العباس، محمد البصري، وآخرون.