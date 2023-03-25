مطالبات بإيقاف عرض مسلسل "الكاسر" في العراق

شن نواب عراقيون ووجهاء عشائر هجومًا لاذعًا ضد مسلسل "الكاسر" والقناة التي بدأت عرضه منذ الأول من شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك وسط مطالبات حثيثة بإيقاف العمل بتهمة تشويه الحقائق والإساءة إلى العشائر ووجهائها، وفق رأي البعض.

وتدور أحداث "الكاسر" في قرية عراقية، ويتناول قصة زعيم قبلي يسعى للثأر لوالديه، وسط اتهامات بتشويه سمعة عشائر الجنوب.

وخاطب النائب مصطفى سند هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بشأن العمل الذي اعتبره مسيئًا للمجتمع الجنوبي في العراق ومخالفًا للواقع، وطالبهم بضرورة التدخل لإيقاف عرضه.