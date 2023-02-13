براءة فادي الهاشم زوج نانسي عجرم من قتل محمد الموسى

برأت محكمة لبنانية في حكم نهائي طبيب الأسنان فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من تهمة القتل العمد، في قضية مقتل الشاب السوري محمد الموسى.

واعتبرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، برئاسة القاضي أميرة شحرور التي أصدرت الحكم، أن قتل “الهاشم” للشاب السوري الذي دخل فيلته بداعي السرقة فعل جاء دفاعا عن النفس، بحسب ما نقلت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين.