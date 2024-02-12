لماذا يخفي القصر نوع السرطان الذي أصاب الملك تشارلز؟

كشف قصر باكنغهام الأسبوع الماضي عن إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان دون تحديد نوعه. ولم يكمل الملك العامين منذ جلوسه على العرش، إذ تم تتويجه في مايو 2023 بعد وفاة والدته، الملكة إليزابيث الثانية، في سبتمبر 2022.

وانتظر تشارلز 73 عامًا (وهي أطول من أي وريث سابق للعرش) ليصبح ملكًا، ويقال إنه كان متحمسًا للجلوس على العرش أخيرًا، إذ شارك في عامه الأول كملك بنحو 161 مناسبة.

ووفقًا للقصر، قرر الملك تشارلز الكشف عن مرضه للجميع "منعًا للتكهنات، وآملًا في مساندة المصابين بالمرض الخبيث في جميع أنحاء العالم".

وأشاد الكثيرون بقرار تشارلز في الكشف عن إصابته بالسرطان، التصرف الذي لم يفعله الملوك والملكات السابقون، أبرزهم جده الذي تم الكشف عن مرضه بسرطان الرئة بعد وفاته.

فيما استغرب آخرون من سبب عدم تحديد القصر لنوع السرطان الذي أصاب الملك، مرجحين أن يكون المرض بمراحل متقدمة.