لماذا يخفي القصر نوع السرطان الذي أصاب الملك تشارلز؟
كشف قصر باكنغهام الأسبوع الماضي عن إصابة الملك تشارلز الثالث بالسرطان دون تحديد نوعه. ولم يكمل الملك العامين منذ جلوسه على العرش، إذ تم تتويجه في مايو 2023 بعد وفاة والدته، الملكة إليزابيث الثانية، في سبتمبر 2022.
وانتظر تشارلز 73 عامًا (وهي أطول من أي وريث سابق للعرش) ليصبح ملكًا، ويقال إنه كان متحمسًا للجلوس على العرش أخيرًا، إذ شارك في عامه الأول كملك بنحو 161 مناسبة.
ووفقًا للقصر، قرر الملك تشارلز الكشف عن مرضه للجميع "منعًا للتكهنات، وآملًا في مساندة المصابين بالمرض الخبيث في جميع أنحاء العالم".
وأشاد الكثيرون بقرار تشارلز في الكشف عن إصابته بالسرطان، التصرف الذي لم يفعله الملوك والملكات السابقون، أبرزهم جده الذي تم الكشف عن مرضه بسرطان الرئة بعد وفاته.
فيما استغرب آخرون من سبب عدم تحديد القصر لنوع السرطان الذي أصاب الملك، مرجحين أن يكون المرض بمراحل متقدمة.
ما سبب إخفاء نوع سرطان الملك تشارلز؟
قالت خبيرة النظام الملكي كاثرين لامونتين لامونتاني لموقع "بوسطن يونيفيرسيتي" تبذل العائلة الملكية جهدًا مستمرًا للتواصل مع الجمهور، لكن على الجمهور أن يحترم خصوصيات أفرادها إلى حد ما، فمن الصعب تحقيق التوازن بين توقعات الجمهور والخصوصية الطبية".
وعادت كاثرين للتاريخ مستذكرة مرض الملك جورج الثالث الذي حكم بين 1760و1820، قائلة: "أصيب جورج الثالث بالبورفيريا أحد أمراض الدم، وعلم الجمهور بمرضه إلى حد ما، لكنهم لم يعرفوا القصة كاملة، لأنها كانت ستجعل الملك يبدو ضعيفًا.. والملك الضعيف يعني دولة ضعيفة".
وتابعت "وعندما تعرضت الملكة إليزابيث الثانية لوعكة صحية، بقيت تفاصيل مرضها غامضة، ولكن في بضع مرات طمأن القصر الجمهور على صحتها مؤكدين أنها "تشعر بتحسن"، وهذا لأن الناس يبحثون عن الطمأنينة.. إن العائة الملكية ترغب في طمأنة الجمهور لكنها لا تفصح عن الكثير".
وأضافت "الأمر نفسه ينطبق على كيت ميدلتون، فالجميع علم أنها خضعت لعملية جراحية في البطن، ولكن لم يتم الكشف عن نوعها لكن القصر شدد على أنها لا تعاني من السرطان، رغبة في طمأنة الجمهور مرة أخرى.. من المناسب أن تظل بعض الأمور الصحية للشخصيات العامة غامضة".