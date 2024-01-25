معجبان يقاضيان مادونا بسب التأخير.. وإدارة أعمالها ترد

ردَّت إدارة أعمال النجمة الأمريكية مادونا والشركة المسؤولة عن إنتاج جولاتها الغنائية على الدعوى القضائية الأخيرة التي رفعها اثنان من معجبيها في نيويورك، والتي زعموا فيها أن الفنانة الشهيرة تأخرت عن عرضها الغنائي لأكثر من ساعتين من الوقت المدرج على التذاكر.

وقالت شركة "لايف نيشن" وإدارة أعمال مادونا في بيان مشترك "افتتحت عروض أمريكا الشمالية في بروكلين كما كان مخططًا، إلا أن مشكلة فنية حصلت في حفل الـ13 من ديسمبر أثناء فحص الصوت؛ ما تسبب في تأخر الحفل.. سندافع عن هذه القضية بقوة".

من جانبهم، قال عدد من رواد حفلات مادونا الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، إن حفل الـرابع عشر من ديسمبر تأخر أيضًا، إذ بدأ في العاشرة بدلًا من الـ8:30، فيما أكد آخرون أن حفل شهر أكتوبر في لندن تأخر أيضًا على موعده المعلن.

واتهم المعجان "مايكل فيلوز" و"جوناثان هادن" مادونا وشركة "لايف نيشن" وملعب باركليز بتنفيذ "ممارسات تجارية غير معقولة و/أو غير عادلة و/أو خادعة" من خلال إدراج الساعة الـ8:30 مساءً كوقت لبدء الحفل.

واشتكى الرجلان أيضًا من أن العرض انتهى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، إذ "كان عليهما الاستيقاظ مبكرًا للذهاب إلى العمل و/أو الاهتمام بمسؤولياتهما العائلية في اليوم التالي".