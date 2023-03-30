جورج وسوف يتحدث عن آخر لقاء بنجله الراحل.. ويحسم مسألة اعتزاله

أكد الفنان السوري جورج وسوف، عدم إقدامه على خطوة اعتزال الغناء نهائياً، مشيراً إلى أنه سيواصل تقديم فنه من على المسارح وغيرها ما دام حيًا ويقدر على الغناء.

يأتي ذلك بعد أنباء عن تفكيره في هذه الخطوة بعد وفاة نجله الأكبر وديع، الذي وافته المنية قبل قرابة شهرين.