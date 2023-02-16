"ويبقى في الحياة أمل".. جورج وسوف يرزق بحفيدته "آميا"

ويستعد الفنان جورج وسوف لتقديم حفل غنائي هو الأول له بعد وفاة نجله الأكبر وديع، إذ من المقرر أن يُقام الحفل يوم الـ10 من شهر آذار/ مارس المقبل في قاعة "بدرية" بفندق جميرا في الكويت، ويشاركه الحفل الفنان المصري بهاء سلطان.

ويأتي الحفل بعد فترة قصيرة من تداول أنباء بأن جورج يفكر في اعتزال الغناء بعد وفاة نجله، وهو ما نفاه الفنان السوري، الذي أكد أنه سيغني لنجله وديع.

وقال بيان صادر عن مكتب جورج وسوف آنذاك: "بما أن الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع".