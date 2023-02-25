جورج وسوف يعلن عن أول حفل فني له بعد وفاة نجله وديع

من المقرر أن يُحيي الفنان السوري جورج وسوف، في دولة الكويت خلال شهر مارس المقبل، أول حفل فني له منذ وفاة نجله "وديع"، الذي توفي في يناير الماضي.

ونشر جورج وسوف، ملصقًا للحفل الذي حمل عنوان "حفلة أساطير الطرب"، مشيرًا إلى موعده الجديد في العاشر من آذار / مارس المقبل.