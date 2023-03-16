بطريقة "كرتونية" مبتكرة.. الإفراج عن الإعلان الترويجي لـ"طاش ما طاش"
نشر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ الإعلان الترويجي "برومو" للمسلسل السعودي الكوميدي الشهير "طاش ما طاش".
وتعود سلسلة "طاش ما طاش" إلى رمضان هذا العام عبر قناة "أم بي سي" بعد توقف دام نحو 12 عاما.
وروّجت القناة السعودية لهذه العودة بمقطع مبتكر على طريقة الرسوم المتحركة، إذ يظهر بطريق يفاجأ ببطلي العمل ناصر القصبي وعبدالله السدحان "مجمّدان" بالجليد، قبل أن يبدأ الجليد بالانهيار، ويتم الإعلان في النهاية عن "طاش العودة".
ويبدو أن الإعلان الترويجي ألمح إلى أن "الفنانين عادا مجددا بعد توقفهما عن العمل معا لسنوات طويلة، ليكسرا مجددا الجليد بعودة قوية".
وعادت ثنائية الفنانين السعوديين القصبي والسدحان الشهيرة مجددا بعد خلافات حادة دامت بينهما سنوات، وذلك بعد جهود مستمرة من تركي آل الشيخ.
وكان تركي آل الشيخ قد أعلن بنفسه عن نجاحه بإقناع النجمين بالعودة للعمل معا، وإحياء مسلسل "طاش ما طاش" مجددا.
وتفاوتت آراء متابعين بشأن عودة المسلسل الكوميدي الشهير، والذي أخرج الفن السعودي من عباءته إلى الجمهور العربي، ليصبح علامة فنية بارزة في تاريخ الأعمال السعودية، بين مؤيد ومعارض.
ورغم حماسة شريحة عريضة من الجمهور لعودة السلسلة التي عاشت معهم نحو عشرين عاما، شكك آخرون بقدرة الجزء المنتظر بمواصلة نجاح الأجزاء السابقة، وقدرته على العودة بأفكار غير مستهلكة.