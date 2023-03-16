بطريقة "كرتونية" مبتكرة.. الإفراج عن الإعلان الترويجي لـ"طاش ما طاش"

نشر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ الإعلان الترويجي "برومو" للمسلسل السعودي الكوميدي الشهير "طاش ما طاش".

وتعود سلسلة "طاش ما طاش" إلى رمضان هذا العام عبر قناة "أم بي سي" بعد توقف دام نحو 12 عاما.

وروّجت القناة السعودية لهذه العودة بمقطع مبتكر على طريقة الرسوم المتحركة، إذ يظهر بطريق يفاجأ ببطلي العمل ناصر القصبي وعبدالله السدحان "مجمّدان" بالجليد، قبل أن يبدأ الجليد بالانهيار، ويتم الإعلان في النهاية عن "طاش العودة".

ويبدو أن الإعلان الترويجي ألمح إلى أن "الفنانين عادا مجددا بعد توقفهما عن العمل معا لسنوات طويلة، ليكسرا مجددا الجليد بعودة قوية".