إنتاج ضخم وإبهار بصري.. ما هي رهانات "الحشاشين"؟ (فيديو)

إنتاج ضخم

تأتي ضخامة الإنتاج كورقة الرهان الأولى في العمل الذي يمتد في رقعة جغرافية كبيرة، ويشارك فيه الآلاف من ممثلي المجاميع والمعارك الكبرى، وهو ما عبّر عنه ولو بشكل غير مباشر مخرج المسلسل في تدوينة على حسابه بموقع انستغرام، قال فيها: "مسلسل اتصور في 3 قارات.. آلاف من قطع الملابس والسلاح".

ويراهن صنّاع العمل كذلك على الإبهار في الصورة من خلال تميز الأزياء والديكورات اللافتة، فضلا عن الاستعانة بفريق عالمي في تصميم المعارك، وهو الفريق نفسه الذي قدم المسلسل الشهير "لعبة العروش" Game of Thrones، وفق تصريح للمنتج الفني للمسلسل فتحي إسماعيل.

وفي هذا السياق، يمكن النظر للمصداقية الكبيرة التي كوّنها مؤلف العمل كمال عبد الرحيم، الذي بات يُنظر إليه وريثًا محتملًا لأيقونات التأليف الدرامي في مصر، مثل أسامة أنور عكاشه ووحيد حامد، وهو ما تجلى في العديد من أعماله التي تجمع بين جاذبية المشاهدة وعمق الرؤية والقدرة على إثارة الجدل، كما في "الخواجة عبد القادر" و"ونوس" و"شيخ العرب همام" مع النجم يحيى الفخراني، و"جزيرة غمام" و"القاهرة - كابول".

وتضاف إلى ذلك براعة المخرج بيتر ميمي في دراما الأكشن والتشويق والمعارك الجماعية، التي ظهرت في أعمال تلفزيونية وسينمائية لافتة، مثل" الاختيار" بأجزائه المتعددة، و"كلبش"، و"حرب كرموز"، و"كازابلانكا".

وتبقى الإشارة إلى أن أوراق الرهان تلك بحاجة إلى تفاصيل وحنكة وبراعة في أداء فريق التمثيل على مدار 30 حلقة؛ حتى يصل العمل المرتقب إلى مستوى طموح الجمهور.