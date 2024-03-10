ياسر جلال لـ"إرم نيوز": لهذا اخترت مسلسل "جودر".. ولا أحب المنافسة

يحرص الفنان المصري ياسر جلال على التنويع في الأعمال التي يقدمها كل عام، وبسبب اختياره لأعماله بدقة، حاز على ثقة الجمهور والنقاد على مدى الفترات الماضية، وهذا العام يخوض جلال تحديا كبيرا من خلال مسلسل "جودر"، المأخوذ عن رواية "ألف ليلة وليلة".

ياسر جلال تحدث، في حوار خاص مع "إرم نيوز"، عن المسلسل، والدوافع والأهداف التي بسببها قرر خوض هذه المغامرة الخارجة عن المألوف.

ما سبب حماسك لإعادة تقديم مسلسل عن "ألف ليلة وليلة" بعد توقف هذه النوعية منذ سنوات؟

هذا هو بالضبط سبب حماسي.. هذه النوعية غابت عنا رغم أننا تربينا عليها في التلفزيون المصري، وجيلي مرتبط بها للغاية، فهو عالم به متعة كبيرة، وأعتقد أن الجمهور يحبها أيضا.

برأيك ما سر غياب هذه النوعية طوال هذه السنوات؟

لأنه لا يوجد من يستطيع كتابة هذه النوعية بحرفية، وأنا على علاقة جيدة بالكاتب أنور عبد المغيث، فعندما علمت أن لديه سيناريو عن ألف ليلة وليلة تواصلت معه وأخبرته رغبتي في تقديمها، وقدمت الفكرة للشركة المنتجة التي تحمست للغاية، فبدأنا العمل عليها، خاصة وأن النص مكتوب بشكل مميز، كما اخترنا المخرج إسلام خيري الراقي المتميز، وفي رأيي هذا العمل سيكون نقطة تغيير مسار بالنسبة له.