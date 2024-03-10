ياسر جلال لـ"إرم نيوز": لهذا اخترت مسلسل "جودر".. ولا أحب المنافسة
يحرص الفنان المصري ياسر جلال على التنويع في الأعمال التي يقدمها كل عام، وبسبب اختياره لأعماله بدقة، حاز على ثقة الجمهور والنقاد على مدى الفترات الماضية، وهذا العام يخوض جلال تحديا كبيرا من خلال مسلسل "جودر"، المأخوذ عن رواية "ألف ليلة وليلة".
ياسر جلال تحدث، في حوار خاص مع "إرم نيوز"، عن المسلسل، والدوافع والأهداف التي بسببها قرر خوض هذه المغامرة الخارجة عن المألوف.
ما سبب حماسك لإعادة تقديم مسلسل عن "ألف ليلة وليلة" بعد توقف هذه النوعية منذ سنوات؟
هذا هو بالضبط سبب حماسي.. هذه النوعية غابت عنا رغم أننا تربينا عليها في التلفزيون المصري، وجيلي مرتبط بها للغاية، فهو عالم به متعة كبيرة، وأعتقد أن الجمهور يحبها أيضا.
برأيك ما سر غياب هذه النوعية طوال هذه السنوات؟
لأنه لا يوجد من يستطيع كتابة هذه النوعية بحرفية، وأنا على علاقة جيدة بالكاتب أنور عبد المغيث، فعندما علمت أن لديه سيناريو عن ألف ليلة وليلة تواصلت معه وأخبرته رغبتي في تقديمها، وقدمت الفكرة للشركة المنتجة التي تحمست للغاية، فبدأنا العمل عليها، خاصة وأن النص مكتوب بشكل مميز، كما اخترنا المخرج إسلام خيري الراقي المتميز، وفي رأيي هذا العمل سيكون نقطة تغيير مسار بالنسبة له.
تشارك في موسم به مسلسل الحشاشين الذي يتحدث عن حقبة زمنية قديمة.. كيف ترى المنافسة بين العملين؟
لا أحب كلمة منافسة، ولكنها مشاركة بين جميع الزملاء من أجل تقديم وجبة فنية تسعد وتثقف وتروح عن المشاهد في موسم رمضان، وأتمنى النجاح لكافة المسلسلات؛ لأن المستفيد الأول هو الجمهور. كما أن مسلسل "الحشاشين" تاريخي ينقل أحداثا حقيقية حدثت في حقبة زمنية قديمة، أما "جودر" فهو مسلسل ينتمي للفنتازيا والخيال، وهو من التراث المصري، لذلك هما مختلفان تماما.
المسلسل يضم كوكبة من النجوم.. حدثنا عن تعاونك معهم؟
سعيد جدا لمشاركتي مجموعة كبيرة من النجوم، وذلك لتأثيرهم الكبير على المسلسل بأدائهم المميز، ووجودهم تشريف لي، فضلا عن ضيوف الشرف وهم نجوم كبار، وأنا أشكرهم على دعمهم لي ومساندتهم.
"جودر" هو عمل مختلف تماما عما قدمته من قبل، وربما لا تقدم مثله بعد ذلك، كيف ترى هذه الخطوة؟
بالطبع المسلسل جديد بالنسبة لي، وهي تجربة كما قلت لا تتكرر كثيرا، لذا أنا سعيد بها للغاية، وبذلت مجهودا كبيرا فيها، وأتمنى أن أحصد نتاج هذا المجهود من خلال إسعاد الجمهور ونيل إعجابهم، فكما قلت الهدف هو إسعاد الجمهور، وأنا أحرص على التنوع فيما أقدمه من أعمال، فقد قدمت الضابط في "ظل الرئيس"، والخارج عن القانون في "رحيم"، وناقشت قضية المخدرات في "لمس أكتاف".
ظهرت في البرومو بأجواء مختلفة وشكل مختلف، هل واجهتك صعوبات خلال التصوير؟
بالطبع التصوير كان صعبا للغاية، فهذه الأعمال تتطلب ملابس مختلفة والتصوير في ظروف صعبة، حيث كنت أرتدي ملابس ثقيلة في جو شديد الحرارة، فضلا عن التصوير في دخان وأجواء صعبة كنت خلالها أتنفس بصعوبة، كما أننا صورنا بعض المشاهد في كهوف وجبال وأماكن خطرة.
في كل عمل تظهر مختلفا عن الآخر من حيث الشكل.. هل تجد صعوبة في ذلك؟
أبدا، فأنا أتخلى عن شكلي وأتجسد بالشكل الذي يخدم العمل، وهذا أحرص عليه في كل عمل كما قلت، ففي مسلسل الاختيار غيّرت شكلي تماما لأصبح شبه الرئيس السيسي الذي جسدت شخصيته، وفي "جودر" غيّرت لون شعري وحلقت لحيتي، وأستمع لتعليقات الجمهور أن هذا الشكل جعلني أبدو أصغر من عمري الحقيقي، لكنني أفضل أن أظل بشكلي الحقيقي ولا أحب تغييره.
نراك في البرومو بشكلين مختلفين، ما القصة؟
أقدم خلال المسلسل شخصيتين، إحداهما شخصية الملك شهريار، والأخرى شخصية جودر، فحينما يسرد شهرزاد قصة جودر على شهريار يبدأ في تخيل نفسه فيها، وتنعكس هذه الشخصية عليه، ما يجعل شخصيته تتغير.
تتعاون مع الفنانة اللبنانية نور مجددًا.. ما سر الكيمياء بينكما؟
الفنانة نور صديقة عزيزة جدا، وشخصية محترمة وملتزمة إلى حد بعيد، وفي الحقيقة اختيارها لم يكن بسببي، ولكن المخرج والشركة المنتجة هما من اختاراها، لكونها أنسب فنانة لتقديم شخصية "شواهي أم الدواهي"، فهي شخصية مهمة جدا بالمسلسل، وأعتقد أن نور ستكون مفاجأة بالنسبة للجمهور.
هل تشاهد مسلسلات رمضان؟
في الحقيقة سأكون مشغولا في التصوير طيلة شهر رمضان، فلن أستطيع مشاهدة أي أعمال ولا حتى جودر، ولكنني سأحرص على مشاهدة جميع الأعمال بعد رمضان، وسأتصل بزملائي لأهنئهم على أعمالهم، فعلاقتي جيدة للغاية معهم جميعا.
تحرص على التواجد في الموسم الرمضاني كل عام.. ولكن أين أنت من السينما؟
معك حق.. أنا أنشغل بالتحضير للمسلسل الذي يعرض في الموسم الرمضاني كل عام، فأجد صعوبة في تقديم أي عمل آخر، ولكن لديّ فيلمان سينمائيان سأحضّر لهما خلال الفترة المقبلة.