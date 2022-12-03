بريطانيا.. تشارلز لوالدته الراحلة في آخر طلب بشأن الأمير هاري: "لست بنكًا"

بريطانيا.. تشارلز لوالدته الراحلة في آخر طلب بشأن الأمير هاري: "لست بنكًا"

دعاء عبد المنعم
دعاء عبد المنعم

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية تفاصيل المكالمات الهاتفية التي جمعت الأمير هاري، بجدته الراحلة الملكة إليزابيث قبل وفاتها بفترة قصيرة.

 وقالت الصحيفة إن الملكة إليزابيث الثانية حاولت التوسط إلى اتفاق سلام مع الأمير هاري، بعد أن توقف والده الملك تشارلز الثالث عندما كان أميرًا حينها عن تلقي مكالماته.

الأمير هاري، 37 عامًا تحدث إلى جدته كثيرًا بعدما تقاعدت عن واجباتها الملكية بسبب تدهور حالتها الصحية وتولي تشارلز إدارة معظم الشؤون الملكية
صحيفة ذا صن
بريطانيا.. تشارلز لوالدته الراحلة في آخر طلب بشأن الأمير هاري: "لست بنكًا"
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ونقلت عن أحد المطلعين قولهم: "كانت الملكة الراحلة سعيدة دائمًا بالتحدث مع هاري، لكن عندما طلب المال، قالت له: لماذا لا تتحدث مع والدك؟".

وأضاف المصدر أن "الأمير هاري أخبرها أن تشارلز لم يعد يستجيب لمكالماته".

وأشار إلى أن والد الأمير "أصر على أنه يجب على ابنه إرسال طلباته بالبريد الإلكتروني بدلًا من ذلك، وذلك بعد أن توقف أفراد الأسرة، بمن فيهم شقيقه الأمير وليام، عن التحدث إلى هاري عندما علموا بصفقة كتابه المثير للجدل".

 وعندما سألت الملكة ابنها تشارلز عما سيفعله حيال طلبات هاري؛ لأنها تتلقى منه العديد من المكالمات الهاتفية، أجابها تشارلز أنه "ليس بنكًا".

بريطانيا.. تشارلز لوالدته الراحلة في آخر طلب بشأن الأمير هاري: "لست بنكًا"
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وعلمت الصحيفة أن تشارلز طلب من ابنه تقديم طلبات عبر البريد الإلكتروني من خلال مساعده الشخصي.

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل استقلّا ماليًا بعد انفصالهما عن العائلة المالكة واتجاههما للعيش في الولايات المتحدة، وتم الإعلان عن إبرامهما لصفقات بملايين الجنيهات مع "نتفليكس" و"سبوتيفاي".

وكان الأمير هاري حصل على مقدم بقيمة 17.5 مليون جنيه إسترليني كجزء من صفقة بـ35 مليون جنيه إسترليني، مقابل "مذكرات سبير" المقرر نشرها في 10 كانون الثاني/ يناير 2023.

 وتم الإعلان أيضًا أن "هاري" يشغل منصب كبير مسؤولي التأثير في شركة "بتر آب".

بريطانيا.. تشارلز لوالدته الراحلة في آخر طلب بشأن الأمير هاري: "لست بنكًا"
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ومع ذلك، انتقد الأمير هاري والده في مقابلته المثيرة للجدل مع المذيعة "أوبرا وينفري" في آذار/ مارس 2020.

وادّعى الأمير أن والده قام بقطع المال عنه، على الرغم من السجلات المالية في القصر الملكي التي أظهرت أن الملك تشارلز أعطاه مليوني جنيه إسترليني في السنة المالية 2020/21.

أحدث السجلات أظهرت أن الملك تشارلز الثالث لم يدفع أي أموال من دوقية أموال كورنوال في العام الماضي

يشار إلى أن "هاري" وزوجته "ميغان ماركل" يدفعان تكاليف كبيرة؛ بما في ذلك دفع رواتب أفراد الأمن وأموال رهنهما العقاري البالغ 9.5 مليون دولار في مونتيسيتو ورحلات الطائرات الخاصة.

 ويأتي ذلك بعد أيام من عرض المقطع الدعائي للمسلسل الوثائقي المكون من 6 أجزاء "Harry & Meghan" والذي يستكشف الجانب الآخر من علاقة هاري مع ميغان والعائلة، ومن المقرر أن تعرضه شبكة "نتفليكس" الأمريكية الأسبوع المقبل.

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