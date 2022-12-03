بريطانيا.. تشارلز لوالدته الراحلة في آخر طلب بشأن الأمير هاري: "لست بنكًا"

ونقلت عن أحد المطلعين قولهم: "كانت الملكة الراحلة سعيدة دائمًا بالتحدث مع هاري، لكن عندما طلب المال، قالت له: لماذا لا تتحدث مع والدك؟".

وأضاف المصدر أن "الأمير هاري أخبرها أن تشارلز لم يعد يستجيب لمكالماته".

وأشار إلى أن والد الأمير "أصر على أنه يجب على ابنه إرسال طلباته بالبريد الإلكتروني بدلًا من ذلك، وذلك بعد أن توقف أفراد الأسرة، بمن فيهم شقيقه الأمير وليام، عن التحدث إلى هاري عندما علموا بصفقة كتابه المثير للجدل".

وعندما سألت الملكة ابنها تشارلز عما سيفعله حيال طلبات هاري؛ لأنها تتلقى منه العديد من المكالمات الهاتفية، أجابها تشارلز أنه "ليس بنكًا".