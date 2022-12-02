صحيفة: العائلة الملكية البريطانية تستعد لـ"قنابل" من الأمير هاري
قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، اليوم الجمعة، إن العائلة الملكية تستعد لما وصفته بـ"قنابل الحقيقة" التي سينشرها الأمير هاري في مسلسل وثائقي تعرضه شبكة "نتفليكس" الأمريكية الأسبوع المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر ملكية قولها إن الصفقة التي وقعها هاري وزوجته الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل مع "نتفليكس" تبلغ 88 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار).
وكتبت الصحيفة: "تستعد العائلة المالكة لمزيد من قنابل الحقيقة في المسلسلات الوثائقية الجديدة للأمير هاري وزوجته ميغان بعد الكشف عن أنها ستعرض مقابلات جديدة".
ولفتت الصحيفة إلى أن المسلسل الذي يتضمن 6 أجزاء يستكشف الجانب الآخر من علاقة هاري مع ميغان والعائلة، حيث سيبدأ عرضه على "نتفليكس" اعتبار من الثامن من الشهر الجاري.
وفي التعليق الصوتي في مقطع دعائي عرضته الشبكة يمكن سماع الأمير هاري وهو يقول: "لا أحد يرى ما يحدث خلف الأبواب المغلقة.. كان علي أن أفعل كل ما بوسعي لحماية عائلتي".
وقبل نهاية المقطع، يمكن رؤية ميغان وهي تشكك في أسئلة الجمهور: "عندما تكون المخاطر عالية، ألا يكون من المنطقي سماع قصتنا منا".
وفي بيان صدر إلى جانب المقطع الدعائي، وصفت "نتفليكس" المسلسل بأنه "غير مسبوق"، ويضم شهادات من كل من الأصوات التي لم يسمع بها من قبل.
وأضافت نتفليكس: "في جوهرها، تبدو علاقتهما كالعديد من العلاقات العاطفية الأخرى، التقيا ثم وقعا في الحب وتزوجا وأنجبا أطفالًا، وبنيا حياة قائمة على القيم المشتركة والدعم المتبادل لعمل كل منهما وطموحاته، لكن الأمير هاري وميغان ليسا زوجين عاديين، إن قصتهما هي واحدة من أكثر قصص الحب شهرة في التاريخ".
وأوضحت "نتفليكس" أن المسلسل سينظر في "مدى علاقتهما، من الأيام الأولى من مغازلة الزوجين إلى التحديات والخلافات التي دفعتهما إلى الابتعاد عن العائلة المالكة".
وتابعت: "يتضمن المسلسل مقابلات مع العائلة والأصدقاء الذين لم يتحدثوا علنًا عن علاقة الزوجين من قبل، إضافة إلى المؤرخين والصحفيين الذين يشرحون كيف أثرت وسائل الإعلام على علاقة هاري وميغان بالعائلة المالكة والكومنولث بشكل عام".
وقالت ديلي إكسبريس: "بعد إصدار المادة الجديدة، تستعد العائلة المالكة لمواجهة المزيد من قنابل الحقيقة من الأمير وزوجته".
وفي بيان صادم قبل أكثر من عامين أعلن هاري وميغان أنهما قررا اعتزال الحياة الملكية والاستقرار في الولايات المتحدة، إثر تقارير تحدثت عن خلافات عميقة مع شقيقه الأكبر ولي العهد الأمير وليام.
ويقيم هاري وميغان وطفلاهما حاليا في منزل فخم تبلغ قيمته أكثر من 14 مليون دولار في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة.