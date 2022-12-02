صحيفة: العائلة الملكية البريطانية تستعد لـ"قنابل" من الأمير هاري

قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، اليوم الجمعة، إن العائلة الملكية تستعد لما وصفته بـ"قنابل الحقيقة" التي سينشرها الأمير هاري في مسلسل وثائقي تعرضه شبكة "نتفليكس" الأمريكية الأسبوع المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ملكية قولها إن الصفقة التي وقعها هاري وزوجته الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل مع "نتفليكس" تبلغ 88 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار).

وكتبت الصحيفة: "تستعد العائلة المالكة لمزيد من قنابل الحقيقة في المسلسلات الوثائقية الجديدة للأمير هاري وزوجته ميغان بعد الكشف عن أنها ستعرض مقابلات جديدة".