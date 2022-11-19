استقالة مخرجة مسلسل هاري وميغان

غادرت المخرجة الأمريكية، غاريت برادلي مسلسل هاري وميغان ماركل الذي يقومان بتصويره في إطار صفقة مبرمة مع "نتفليكس"، بسبب خلافات بينهم.

وكان دوق ودوقة ساسكس قد استعانا بالمخرجة غاريت برادلي، إلا أنهم اختلفوا حول تفاصيل تصوير المسلسل، حيث أرادت غاريت من هاري وميغان أن يصورا في المنزل ولكنهما لم يشعرا بالارتياح لفعل ذلك.

وقال مصدر مطلع لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "كانت هناك بعض اللحظات الصعبة بينهم، وغادرت غاريت المشروع بسبب خلافات إبداعية، بالرغم من تصوير العديد من اللقطات قبل التعاقد مع مخرجة الأفلام الوثائقية ليز غاربوس".

ومن المتوقع أن يتم بث الفيلم الوثائقي لهاري وميغان ماركل في غضون أسابيع، على الرغم من أن دوق ودوقة ساسكس حاولا تأجيله إلى عام 2023.

وكان مسلسل هاري وميغان المقرر عرضه قريبًا قد أثار الكثير من الجدل، ومن المتوقع أن يتسبب في اضطراب جديد للعائلة المالكة في بريطانيا.