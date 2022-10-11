قصر باكنغهام: تتويج الملك تشارلز الثالث في مايو 2023

أعلن قصر باكنغهام اليوم الثلاثاء، أن الملك تشارلز الثالث، سيتوج في السادس من أيار/مايو 2023 في كاتدرائية "وستمنستر" في لندن إلى جانب زوجته كاميلا، في مراسم "تتطلع الى المستقبل".

وبعد 8 أشهر على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت في الثامن من أيلول/سبتمبر، عن عمر يناهز 96 عاما، سيترأس الاحتفال الديني وفقا للتقاليد رئيس أساقفة "كانتربري" جاستن ويلبي.

وقال القصر في بيان، إن "التتويج سيعكس دور الملك اليوم مع التطلع إلى المستقبل رغم تجذره في التقاليد العريقة والأبهة الملكية".

ويتوقع أن يحافظ الاحتفال في بلد يعاني حاليا من أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة، على تقاليد التتويج في النظام الملكي البريطاني المعتمدة منذ ألف عام مع إدخال عناصر حديثة.

ويقام هذا الحدث تقليديا في الأشهر التي تلي اعتلاء العرش، وتسمح هذه الفترة بمراعاة فترة الحداد الوطني والحداد الملكي في آن وتنظيم الاحتفال.

وخلال مراسم التتويج سيعمد الزعيم الروحي للكنيسة "الأنغليكانية" التي يرأسها الملك إلى تكريس تشارلز الثالث (73 عاما) "بالزيت ومباركته".