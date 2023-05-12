هناء نصور: الوسط الفني دفعني لتناول الحبوب المهدئة

وأكدت أن ابتعادها عن الفن تسبب لها بمشاكل نفسية كثيرة، ما جعلها تتناول الحبوب المهدئة، وتشغل نفسها في كل موسم درامي إما بالسفر وإما بأي عمل آخر، للهرب من شعورها وحتى تتجنب الألم والحسرة.

وقالت نصور: "علاقاتي بزملائي الفنانين داخل الوسط سببت لي صدمة كبيرة، إذ كنت عفوية جداً معهم وتصرفت على طبيعتي، إلا أنني تعرضت لمشكلات كثيرة، ولهذا السبب أنا اليوم هادئة ومتحفظة أكثر".

وتحدثت الفنانة السورية عن تضحياتها حتى تصبح فنانة، وتحديها والدتها بدخولها المعهد العالي للفنون المسرحية؛ ما دفعها لمقاطعتها طوال فترة دراستها بالمعهد، لكنها بعد أن تابعت أعمالها شجعتها ودعمتها.

وأشارت في الوقت نفسه إلى تلقيها دعما كبيرا من والدها، خاصة بعد أن قالت له: "بقتل حالي إذا مارحت ع الفن"، وهي بدورها وعدته أن لا تخذله أبدا وتقدم أعمالا رائعة.