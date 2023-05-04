شذى حسون: لا أريد مقارنتي برحمة رياض بعد الآن

طالبت الفنانة العراقية شذى حسون بعدم مقارنتها بمواطنتها الفنانة رحمة رياض، والكف عن ذلك.

ونفت في مقابلة مع "عرب وود" وجود أي مشكلة بينها وبين رحمة أو أي فنانة أخرى، متمنية لمواطنتها التوفيق والنجاح، لكنها طالبت بعدم الربط بين اسمها واسم رحمة رياض.

وأضافت أن رحمة رياض كغيرها من زميلاتها وزملائها في الوسط: "ماريد يصير (هالربط) بعد البنت الله يسهل لها حياتها.. في كثير فنانين بالوسط، يعني خلص".