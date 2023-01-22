بعد اتهامات بسرقته.. عودة كليب محمد رمضان "على وضعنا" على يوتيوب
عاد كليب الفنان المصري محمد رمضان "على وضعنا"، الذي يشارك في غنائه الفنان أحمد عدوية، ونجله الفنان محمد عدوية، على يوتيوب، بعد أن تم حذفه مؤخرًا بسبب اتهام رمضان بسرقته من أحد المطربين.
وتأتي عودة الأغنية بعد أيام من إعلان المطرب محمود بدر مقاضاة محمد رمضان بسبب اتهامه بسرقتها منه.
وكانت إدارة موقع "يوتيوب" قد قامت بحذف أغنية "على وضعنا"، التي غناها الفنان المصري محمد رمضان مع مواطنيه الفنان أحمد عدوية، ونجله محمد عدوية، وذلك بعد اتهام المطرب الشاب لمحمد رمضان بسرقتها.
وأشار محمود بدر في اتهامه إلى أنه يملك حقوق الملكية الفكرية للأغنية، مؤكدا أن رمضان سرق الأغنية بعدما اختلف معه بسبب المقابل المادي لها.
وأكد محمود بدر، في لقاء تلفزيوني قبل أيام، أن محمد رمضان كان قد طلب منه الحصول على حقوق أغنية "على وضعنا"، لكنهما اختلفا على المقابل المادي للأغنية، ليفاجأ بعدها بالإعلان عن طرحها.
وأشار بدر إلى أنه اتخذ جميع الإجراءات القانونية، وتقدم بالمستندات التي تثبت ملكيته للأغنية لإدارة يوتيوب.
وحقق محمد رمضان نجاحا ملحوظا بأغنية "على وضعنا"، حيث تخطت مليوني مشاهدة، وتصدرت الترند على يوتيوب، بعد طرحها في اليوم الأول من العام الجاري.