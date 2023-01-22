بعد اتهامات بسرقته.. عودة كليب محمد رمضان "على وضعنا" على يوتيوب

وتأتي عودة الأغنية بعد أيام من إعلان المطرب محمود بدر مقاضاة محمد رمضان بسبب اتهامه بسرقتها منه.

وكانت إدارة موقع "يوتيوب" قد قامت بحذف أغنية "على وضعنا"، التي غناها الفنان المصري محمد رمضان مع مواطنيه الفنان أحمد عدوية، ونجله محمد عدوية، وذلك بعد اتهام المطرب الشاب لمحمد رمضان بسرقتها.

وأشار محمود بدر في اتهامه إلى أنه يملك حقوق الملكية الفكرية للأغنية، مؤكدا أن رمضان سرق الأغنية بعدما اختلف معه بسبب المقابل المادي لها.