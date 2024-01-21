بعد نجاته من الموت.. جيمي فوكس يعود لتصوير فيلمه مع كاميرون دياز

وفي أبريل 2023، أدخل فوكس إلى المستشفى بحالة صحية حرجة، حيث تعرض للإغماء أثناء تصوير الفيلم نفسه.

وقالت مصادر آنذاك إن الممثل عانى من حالة صحية حرجة، وإنه لم يكن من الواضح ما إذا كان سيستطيع العودة إلى موقع التصوير من أجل فيلم الحركة الكوميدي الذي يقدم بطولته مع كاميرون دياز.

وبعد تداول شائعات عن فقدانه لبصره وتعرضه للشلل، أكدت ابنته كورين أن والدها يواجه مخاوف صحية، دون الكشف عن تفاصيل حالته الصحية أو ما تعرض له.

وحينها توجه أصدقاء فوكس من المشاهير مثل تريسي مورغان، وتاراجي بي هينسون، وكيري واشنطن، وليبرون جيمس إلى وسائل التواصل الاجتماعي متمنين له الصحة الجيدة والشفاء السريع.

وبعد أسابيع من التقارير المتعارضة المتعلقة بحالته الصحية ودخوله المستشفى، خرج فوكس عن صمته بـ 3 مايو موجها رسالة لمتابعيه عبر حسابه في إنستغرام، مؤكدا فيها أنه في طور الشفاء، وأنه يشعر بالامتنان لدعمهم.

وفي 22 يوليو 2023، بعد عدة تصريحات إيجابية عن حالته الصحية من أشخاص مقربين له، عاد فوكس إلى إنستغرام لمناقشة حالته دون التطرق لأي تفاصيل، موضحاً: "لقد مررت بشيء اعتقدت أنني لن أواجهه أبدًا".

وقال: "أعلم أن الكثير من الأشخاص كانوا ينتظرون أو يريدون سماع تطورات حالتي، ولكن لأكون صادقًا معكم، لم أكن أريد أن ترونني بهذه الحالة، أريدكم أن ترونني وأنا أضحك، أو أقضي وقتًا ممتعًا، أو أحتفل، أو ألقي نكتة، أو أمثل فيلمًا أو أقدم برنامجًا تلفزيونيًا، لم أكن أريدكم أن ترونني مع أنابيب تخرج مني".

وأضاف النجم الحائز على جائزة الأوسكار، منفتحًا أكثر قليلاً عن حالته الصحية: "لقد ذهبت إلى الجحيم ثم عدت… وكان طريقي إلى التعافي مليئًا ببعض الحفر أيضًا.. لكنني سأعود. وأنا قادر على العمل".

وفي أغسطس 2023، قال فوكس إنه بدأ أخيرًا يشعر وكأنه عاد إلى ذاته القديمة مرة أخرى.

وتأتي عودة فوكس إلى موقع التصوير أيضًا بعد أن دافعت دياز عنه ضد شائعات مفادها بأنه تعرض لانهيار قبل دخوله المستشفى مما دفعه إلى اعتزال التمثيل للمرة الثانية، حينها قالت: "جيمي هو الأفضل.. أنا أحب هذا الرجل كثيرًا، إنه شخص مميز وموهوب للغاية وأرى متعة في العمل معه".