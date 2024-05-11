النيابة العامة تأمر بتوقيف عصام صاصا

أمرت النيابة العامة في مصر، السبت، بضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا، بعد ورود نتيجة تحليل المخدرات الذي أجراه على خلفية دهس شخص أعلى الطريق الدائري، الثلاثاء الماضي.

وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي إيجابية تعاطي صاصا المواد المخدرة، وقت قيادته سيارته الملاكي، حيث دهس الضحية أحمد مفتاح وقتله عن طريق الخطأ.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة العمرانية بالجيزة، لتنفيذ قرار النيابة، وإلقاء القبض على مطرب المهرجانات الشهير، لكنها لم تجده بمنزله.

وكانت النيابة العامة أمرت بإجراء تحليل مخدرات لصاصا من خلال لجنة من الطب الشرعي، لبيان ما إذا كان في حالة تعاط أثناء الحادثة أم لا.

وكانت السلطات الأمنية، ألقت القبض على صاصا، الإثنين؛ بتهمة قتل شاب يدعى أحمد مفتاح، يبلغ من العمر 40 عاما، دهسا بسيارته على الطريق الدائري بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة.

وقالت محامية صاصا، إن النيابة أخلت سبيل موكلها بكفالة 30 ألف جنيه، مؤكدة أن موكلها هو من أبلغ عن الحادثة فور وقوعها، وأنه لم يفر من مكان الحادث بحسب ما زعم بعضهم.

ودافع صاصا عن نفسه أمام جهات التحقيق، مؤكدا أنه لم يقد السيارة بشكل متهور، وأن رجلين عبرا أمامه الطريق بشكل خاطئ وعلى بعد أمتار قليلة للغاية، فلم يستطع تجنب أحدهما، مؤكدا أنه اصطدم به رغما عنه.