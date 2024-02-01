بريانكا شوبرا وزوجها يُجبران على إخلاء قصرهما في لوس أنجلوس (صور)

أُجبرت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا وزوجها المغني نيك جوانس على ترك قصرهما في لوس أنجلوس، بعد أن أصبح "غير صالح للسكن" بحسب ما أكداه.

وقالت شوبرا وزوجها إنهما اضطُرا لإخلاء منزلهما لأنه "لم يعد صالحًا للسكن"، بسبب الرطوبة والعفن اللذين سبّبهما تسرب المياه.