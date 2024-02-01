بريانكا شوبرا وزوجها يُجبران على إخلاء قصرهما في لوس أنجلوس (صور)
أُجبرت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا وزوجها المغني نيك جوانس على ترك قصرهما في لوس أنجلوس، بعد أن أصبح "غير صالح للسكن" بحسب ما أكداه.
وقالت شوبرا وزوجها إنهما اضطُرا لإخلاء منزلهما لأنه "لم يعد صالحًا للسكن"، بسبب الرطوبة والعفن اللذين سبّبهما تسرب المياه.
وبحسب موقع "بيج سيكس" المختص بأخبار المشاهير، رفع الزوجان دعوة قضائية، العام 2023، ضد الجهة التي باعتهما المنزل الفاخر، بعد أن بدأت مشاكل تسرب المياه تظهر في حمام السباحة والمنتجع الصحي، ما أدى لتعفن أجزاء من المنزل.
وجاء في الدعوى: "أدَّت التسريبات إلى إتلاف غرفة المعيشة، وأسطح المنزل الداخلية، ما شكل خطرًا صحيًا على ساكنيه".
وأضافت: "ألحق التسريب أضرارًا جسيمة وكبيرة في المنزل، وعلى الرغم من هذا رفض البائع إلغاء طلب الشراء".
وأكد الثنائي أن حلَّ مشكلة العزل المائي سيتجاوز الـ 1.5 مليون دولار، في حين قد يتطلب إصلاح الأضرار العامة نحو 2.5 مليون دولار".
يذكر أن بريانكا شوبرا، ونيك جوناس، اشتريا منزلهما الفاخر، في سبتمبر 2019، مقابل 20 مليون دولار، بعد أشهر من حفل زفافهما الضخم في راجستان في ديسمبر 2018.