بعد اعتداء مسلح.. البلوغر المصرية سارة محمد تفقد بصرها
فقدت البلوغر المصرية سارة محمد، آخر أمل في عودة نظرها بعد تعرضها لحادث إطلاق نار، حيث أكد الأطباء بعد خضوعها لعملية جراحية اليوم الاحد، أنه لن يعود إليها نظرها نهائيا.
وتعرضت سارة محمد، مؤخرا لإعتداء مروع جراء واقعة سطو مسلح برفقة خطيبها، ما أدى إلى فقدانها البصر وإصابتها بتشوهات في الوجه.
ونشر مسؤول الصفحة الرسمية للبلوغر المصرية عبر "فيسبوك" ليلة السبت، تدوينة طالب فيها بالدعاء لها، حيث قال: "سارة محتاجة للدعاء من دلوقتي حالا يا جماعة، كثفوا الدعاء بقدر المستطاع، الدعاء بيغير القدر، ادعولها، صلوا وادعولها كتير أوي، هي حاليا محتاجة الدعاء أكثر من أي مرة، ادعولها ربنا يجبر بخاطرها".
كما طالبت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، السبت، بالدعاء لسارة، من خلال تدوينة عبر حسابها على "إنستغرام"، قالت فيها: "أرجو تكثيف الدعاء لسارة، الساعات القادمة هي في أشد الحاجه للدعاء، يارب أنت كريم وقادر على المعجزات".
وأعلنت الصفحة الرسمية لسارة، على "إنستغرام" صباح اليوم الأحد، عن فقدانها البصر نهائيا، حيث كتب مسؤول الصفحة: "سارة، فقدت آخر أمل كانت متمسكة به، للأسف النتيجة النهائية سارة، فقدت بصرها، اللهم لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه".
وكانت فاطمة خالة سارة، قالت إن "ابنة شقيقتها أصيبت بتهتك كامل في العين اليسرى والعين اليمنى، وهناك احتمالية بنسبة 1% فقط أن تستعيد الرؤية بها من جديد حسب ما أبلغهم الأطباء".
وأضافت: "الأطباء يقولون لنا إن العين اليسرى انتهت، وهناك احتمال ضعيف أن ترى بالعين اليمنى نتيجة إصابتها بتهتك في القرنية والشبكية ووجود شظايا حتى الآن على العين".
وسارة محمد "بلوغر" مشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعيش في الإسكندرية، ومهتمة بمجال أزياء المحجبات والموضة ومستحضرات التجميل، ويتابعها أكثر من 100 ألف شخص عبر منصة "إنستغرام".