بعد اعتداء مسلح.. البلوغر المصرية سارة محمد تفقد بصرها

فقدت البلوغر المصرية سارة محمد، آخر أمل في عودة نظرها بعد تعرضها لحادث إطلاق نار، حيث أكد الأطباء بعد خضوعها لعملية جراحية اليوم الاحد، أنه لن يعود إليها نظرها نهائيا.

وتعرضت سارة محمد، مؤخرا لإعتداء مروع جراء واقعة سطو مسلح برفقة خطيبها، ما أدى إلى فقدانها البصر وإصابتها بتشوهات في الوجه.

ونشر مسؤول الصفحة الرسمية للبلوغر المصرية عبر "فيسبوك" ليلة السبت، تدوينة طالب فيها بالدعاء لها، حيث قال: "سارة محتاجة للدعاء من دلوقتي حالا يا جماعة، كثفوا الدعاء بقدر المستطاع، الدعاء بيغير القدر، ادعولها، صلوا وادعولها كتير أوي، هي حاليا محتاجة الدعاء أكثر من أي مرة، ادعولها ربنا يجبر بخاطرها".