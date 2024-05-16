بطلة المسلسل التركي "شراب التوت" تتورط بقضية مخدرات

كشفت تسريبات حديثة، عن تورط الفنانة التركية، فايزة جيفيليك، التي تلعب دور "نيلاي" في المسلسل التركي المترجم للعربية، "شراب التوت"، في قضية تعاط مخدرات مثيرة.

ونشرت وسائل إعلام تركية، تفاصيل محادثة هاتفية بين جيفيلك وموزع مخدرات في إسطنبول، اتفقا خلالها على دفع الممثلة مبلغ 6 آلاف ليرة تركية، مقابل حصولها على كمية من عدة غرامات من المخدرات.

والمحادثة جزء من أوراق قضية مخدرات وقعت في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وظهرت للعلن حديثاً، وانتهت الحادثة بخضوع الفنانة جيفيليك للتحقيق بتهمة تعاطي المخدرات.

وقالت صحيفة "الصباح" التركية، إن الفنانة أقرت في نهاية التحقيقات أنها طلبت المخدرات دون وعي، حيث كانت تحت تأثير الخمر.

ونجت جيفيليك من الإدانة في القضية بسبب إلقاء الشرطة القبض على تاجر المخدرات لحظة وصوله للمكان الذي اتفق مع الممثلة على تسليمها المخدرات فيه.

وكانت الفنانة التركية في المكان المقرر بالفعل، واقتربت من تاجر المخدرات الذي حضر على دراجة نارية برفقة صديق له، دون أن تنتبه لكون الأشخاص المدنيين الواقفين بالقرب منه، هم شرطة مكافحة المخدرات، لأنهم كانوا بملابس مدنية.

لكن الحظ ساعد جيفيليك، حيث عثرت الشرطة على المخدرات عند التاجر ويدعى سلجوق، قبل أن تتسلمه الفنانة، ما جنبها العقوبة على عكس التاجر الذي يواجه حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً.

وسبق أن تورطت جيفيليك عام 2018 بعضّ يد ضابط شرطة خلال محاولته السيطرة عليها عندما كانت سكرانة في منطقة أورتاكوي السياحية في إسطنبول.

وحكمت عليها المحكمة بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بجانب فرض غرامة مالية بتهمة "إهانة موظف حكومي ومنعه من القيام بواجبه وإتلاف ممتلكات".