بريتني سبيرز تتحدث عن شغفها بالطعام.. وتكشف عن وزنها

في منشور جديد على إنستغرام، تحدثت النجمة الأمريكية بريتني سبيرز (42 عامًا) عن شغفها بالطعام، بالإضافة إلى وزنها وعاداتها الغذائية، ووجبتها المفضلة من الحلويات.

وإلى جانب صورة كوب من الشوكولاته الساخنة، كتبت سبيرز: "الطعام نقطة ضعفي.. أعترف بذلك".

وتابعت: "في صغري عندما كنت أذهب إلى المطاعم مع أمي، كانت تقول إنني آكل بسرعة كبيرة جداً".

وأضافت: "أتذكر في أوقات الغداء أن وجبات الجميع كانت تظل موجودة، أما وجبتي فكانت تختفي خلال ثانيتين".

وزنها الحقيقي

وناقشت مؤلفة مذكرات "المرأة بداخلي" The Woman in Me وزنها، مشيرة إلى أنها تحاول الحفاظ على ثباته قدر الإمكان، قائلة: "وزني الحقيقي هو61 كيلو على الميزان".

كما أعطت بريتني لمتابعيها فكرة عن الحلويات التي تستمتع بها، قائلة: "ما زلت أتناول نفس الحلوى الساخنة يوم الأحد من مطعم وينديز".

طليقها والرياضة

أشارت المغنية إلى زوجها السابق سام أصغري، وهو مدرب شخصي ومؤثر في مجال اللياقة البدنية، فقالت: "كان زوجي السابق مدربًا لذلك كان يعرف الكثير من الطرق المختلفة والحيل السهلة للبقاء بصحة جيدة، لكن فيما يتعلق بالطعام أعتقد أنه كان غريبا جداً".

يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر، كشف بيان صحفي صادر عن Gallery Books، الذي نشر مذكرات سبيرز، أن كتاب السيرة الذاتية الخاص بالفنانة بيع منه أكثر من مليوني نسخة في الولايات المتحدة وحدها.